В Тюмени появится новый павильон Туристско-информационного центра

Posted Вчера, 14:05
Published Вчера, 14:05
Modified Вчера, 14:09
Updated Вчера, 14:09
Торжественное открытие ТИЦ состоится 27 октября, программа стартует в 12:00. Для гостей, которые придут на мероприятия, организаторы приготовили увлекательную программу с розыгрышами призов, конкурсами и концертными номерами.
«В Туристско-информационном центре можно узнать об актуальных туристических предложениях в Тюменской области, сформировать маршрут или купить экскурсию», — сказано в сообщении.
Напомним, что также ТИЦ работает в ЦУМе.
Ранее стало известно о повышении цен на услуги тюменских гостиниц. С начала года стоимость номеров в местных отелях и хостелах выросла на более чем 6 процентов.