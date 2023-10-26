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Posted Вчера, 14:05

Published Вчера, 14:05

Modified Вчера, 14:09

Updated Вчера, 14:09

В Тюмени появится новый павильон Туристско-информационного центра

В Тюмени появится новый павильон Туристско-информационного центра

26 октября 2023, 14:05
В Тюмени откроется еще одна точка Туристско-информационного центра. Новый павильон поставили на городской набережной рядом с «Конторой пароходства».
Фото: Информационный центр правительства ТО

Торжественное открытие ТИЦ состоится 27 октября, программа стартует в 12:00. Для гостей, которые придут на мероприятия, организаторы приготовили увлекательную программу с розыгрышами призов, конкурсами и концертными номерами.

«В Туристско-информационном центре можно узнать об актуальных туристических предложениях в Тюменской области, сформировать маршрут или купить экскурсию», — сказано в сообщении.

Напомним, что также ТИЦ работает в ЦУМе.

Ранее стало известно о повышении цен на услуги тюменских гостиниц. С начала года стоимость номеров в местных отелях и хостелах выросла на более чем 6 процентов.

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#Ирина Швецова#Туристы#Туристические центры
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