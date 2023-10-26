В Тюмени ожидается резкое потепление

Posted Вчера, 10:05
Published Вчера, 10:05
Modified Вчера, 10:07
Updated Вчера, 10:07
Плюсовая температура воздуха будет наблюдаться в областном центре уже 1 ноября. В пятницу 3 ноября показатели ртутного столба поднимутся максимально высоко — в этот день тюменцам стоит ожидать до 8 градусов тепла. После этого постепенно начнет холодать и 9 ноября температура воздуха вновь опуститься ниже нуля. Данные о прогнозе погоды взяты у сервиса «Gismeteo».
Ранее «Наш город» сообщал о сильном похолодании, ожидающемся в ближайшие выходные. Температура воздуха в ночь с пятницы на субботу будет достигать -16 градусов. Сильных осадков и порывов ветра не ожидается.