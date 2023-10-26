В Тюмени ожидается резкое потепление

Плюсовая температура воздуха будет наблюдаться в областном центре уже 1 ноября. В пятницу 3 ноября показатели ртутного столба поднимутся максимально высоко — в этот день тюменцам стоит ожидать до 8 градусов тепла. После этого постепенно начнет холодать и 9 ноября температура воздуха вновь опуститься ниже нуля. Данные о прогнозе погоды взяты у сервиса «Gismeteo».