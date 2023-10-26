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Posted Вчера, 10:05

Published Вчера, 10:05

Modified Вчера, 10:07

Updated Вчера, 10:07

В Тюмени ожидается резкое потепление

В Тюмени ожидается резкое потепление

26 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI
С начала ноября температура воздуха постепенно начнет подниматься. Под конец следующей рабочей недели ожидается максимально теплая погода — после этого столбики термометров вновь начнут опускаться.
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Холод

Плюсовая температура воздуха будет наблюдаться в областном центре уже 1 ноября. В пятницу 3 ноября показатели ртутного столба поднимутся максимально высоко — в этот день тюменцам стоит ожидать до 8 градусов тепла. После этого постепенно начнет холодать и 9 ноября температура воздуха вновь опуститься ниже нуля. Данные о прогнозе погоды взяты у сервиса «Gismeteo».

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Ранее «Наш город» сообщал о сильном похолодании, ожидающемся в ближайшие выходные. Температура воздуха в ночь с пятницы на субботу будет достигать -16 градусов. Сильных осадков и порывов ветра не ожидается.

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#Общество#Тюмень#Тюменцы#Погода#Потепление#Холод#Тепло#Дмитрий Балобанов
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