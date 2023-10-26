В Тюмени на скользкой дороге после ДТП с «Вольво» «Ладу» отбросило в кювет

«Лада Веста» и «Вольво» столкнулись минувшим вечером на 5-м километре Окружной дороги. 22-летний водитель «Лады» потерял контроль над управлением автомобиля во время перестроения. В результате столкновения его отбросило на ограждение, после чего он улетел в кювет. Помимо водителя в «Ладе» также находился 17-летний пассажир — оба получили травмы головы.