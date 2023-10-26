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Posted Вчера, 15:52

Published Вчера, 15:52

Modified Вчера, 15:54

Updated Вчера, 15:54

В Тюмени на скользкой дороге после ДТП с «Вольво» «Ладу» отбросило в кювет

В Тюмени на скользкой дороге после ДТП с «Вольво» «Ладу» отбросило в кювет

26 октября 2023, 15:52
Фото: 1MI
Минувшим вечером на Окружной дороги произошло столкновение двух автомобилей. Водитель потерял контроль над управлением. В происшествии пострадали двое.
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ДТП

«Лада Веста» и «Вольво» столкнулись минувшим вечером на 5-м километре Окружной дороги. 22-летний водитель «Лады» потерял контроль над управлением автомобиля во время перестроения. В результате столкновения его отбросило на ограждение, после чего он улетел в кювет. Помимо водителя в «Ладе» также находился 17-летний пассажир — оба получили травмы головы.

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Ранее «Наш город» об улетевшем в кювет большегрузе. Авария произошла на 169 километре дороги «Тюмень — Омск». Сотрудники Госавтоинспекции вытаскивали фуру из кювета.

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#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Автомобили#Ограждение#Дмитрий Балобанов
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