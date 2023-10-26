В Тюмени изменят расписание важных автобусных маршрутов

Posted Вчера, 06:39
Published Вчера, 06:39
Modified Вчера, 06:41
Updated Вчера, 06:41
30 октября весь городской общественный транспорт перейдет на зимнее расписание. В связи с этим, автобусные маршруты будут изменены.
Как сообщили в администрации Тюмени, садоводческие маршруты будут перераспределены, благодаря чему на маршрут №55 добавятся два больших автобуса, а на маршрут №39 — один большой автобус. Также на зимний период было решено выделить дополнительный особо большой автобус на маршрут №17.
Некоторые нововведения вступят в силу уже 28 октября. Так, в схему маршрута №1д «улица Энтузиастов — аэропорт Рощино» будут внесены следующие изменения: автобус начнет проезжать через улицу Казачьи Луга, а до остановки «Центральный рынок» введут укороченные рейсы.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти решили поднять цены на проезд в автобусах. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года.