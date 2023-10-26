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Posted Вчера, 06:39

Published Вчера, 06:39

Modified Вчера, 06:41

Updated Вчера, 06:41

В Тюмени изменят расписание важных автобусных маршрутов

В Тюмени изменят расписание важных автобусных маршрутов

26 октября 2023, 06:39
Фото: 1MI
В маршруты добавят новые автобусы, а также изменят схемы их движения. Все нововведения связаны с подготовкой к зимнему периоду.
Сюжет
Автобус

30 октября весь городской общественный транспорт перейдет на зимнее расписание. В связи с этим, автобусные маршруты будут изменены.

Как сообщили в администрации Тюмени, садоводческие маршруты будут перераспределены, благодаря чему на маршрут №55 добавятся два больших автобуса, а на маршрут №39 — один большой автобус. Также на зимний период было решено выделить дополнительный особо большой автобус на маршрут №17.

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Некоторые нововведения вступят в силу уже 28 октября. Так, в схему маршрута №1д «улица Энтузиастов — аэропорт Рощино» будут внесены следующие изменения: автобус начнет проезжать через улицу Казачьи Луга, а до остановки «Центральный рынок» введут укороченные рейсы.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские власти решили поднять цены на проезд в автобусах. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года.

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#Общество#Тюменская область#Автобус#Автобусы#Зима#Маршрутки#Изменения движения#Любовь Селезнева
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