В Тюмени изменят расписание важных автобусных маршрутов

Как сообщили в администрации Тюмени, садоводческие маршруты будут перераспределены, благодаря чему на маршрут №55 добавятся два больших автобуса, а на маршрут №39 — один большой автобус. Также на зимний период было решено выделить дополнительный особо большой автобус на маршрут №17.