В соцсети «ВКонтакте» появилось мини-приложение для записи на прием к врачу

Posted Вчера, 19:51
Published Вчера, 19:51
Modified Вчера, 19:51
Updated Вчера, 19:51
Соответствующий виджет уже добавили 66,47% официальных сообществ учреждений здравоохранения, а это 2975 страниц, пишет 56orb.ru.
В число лидеров по количеству госпабликов, в которых появилась новая функция, вошли Краснодарский край — 157 официальных сообществ, Санкт-Петербург — 125, Нижегородская область — 107. Пятнадцать регионов установили мини-приложение во всех пабликах учреждений здравоохранения, которые ведут прием пациентов.
Ответственным за внедрение сервиса на уровне субъектов стал «Диалог» — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация центров управления регионами.
«Развитие госпабликов медицинской сферы — важный шаг на пути к открытости и пациентоцентричности системы здравоохранения. Сегодня официальные страницы учреждений — это не только важный канал коммуникаций, из которого люди узнают новости больниц, поликлиник и получают ответы на вопросы, но и площадка для предоставления востребованных сервисов, как, например, мини-приложение „Запись к врачу“, — поделился заместитель гендиректора АНО „Диалог Регионы“ Андрей Цепелев. — Оно позволяет экономить время как пациентов, которые могут получить талон к доктору в несколько кликов, так и сотрудников лечебных учреждений, которым не требуется вручную оформлять записи пациентов. Мы видим, что сервис востребован и набирает популярность: им воспользовались уже более 14 тысяч человек».
Новая функция доступна всем пользователям мобильных устройств. Чтобы получить услугу, необходимо посетить официальный паблик учреждения, которое осуществляет прием пациентов. Затем нужно выбрать виджет «Запись к врачу» и авторизоваться.
«ВКонтакте» внедряет большое количество обновлений, востребованных нашей аудиторией. Мы развиваем платформу VK Mini Apps, где бизнес и социальные организации могут создать собственный сервис, удобный людям», — пояснил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
До этого сообщалось, что официальные паблики школ и детских садов в соцсети «ВКонтакте» начали размещать мини-приложение для записи ребенка в кружок или секцию от «Госуслуг».