В Москве с 26 по 28 октября проходит съезд международного совета ВФМ-2024

В первый день съезда выступил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ и председатель оргкомитета ВФМ-2024. Он представил зарубежным гостям информацию о региональной программе для участников из-за границы и о работе международного сегмента Всемирного фестиваля молодежи. Кириенко отметил, что на участие в фестивале подали заявки более 160 тысяч человек из 180 стран, а около 400 молодежных организаций из разных уголков мира присоединились к его подготовке. Об этом сообщает 56orb.ru.