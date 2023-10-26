В Москве с 26 по 28 октября проходит съезд международного совета ВФМ-2024

Posted Вчера, 15:03
Published Вчера, 15:03
Modified Вчера, 15:03
Updated Вчера, 15:03
В этом году в Москву прибыли 120 делегатов из более чем 90 стран.
В первый день съезда выступил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ и председатель оргкомитета ВФМ-2024. Он представил зарубежным гостям информацию о региональной программе для участников из-за границы и о работе международного сегмента Всемирного фестиваля молодежи. Кириенко отметил, что на участие в фестивале подали заявки более 160 тысяч человек из 180 стран, а около 400 молодежных организаций из разных уголков мира присоединились к его подготовке. Об этом сообщает 56orb.ru.
Кириенко также подчеркнул важную роль 70 национальных подготовительных комитетов в формировании программы фестиваля и выразил уверенность в том, что совместными усилиями ВФМ-2024 станет незабываемым событием для участников, где каждый найдет новых друзей и сможет обсудить актуальные вопросы, связанные со своими интересами.
В рамках съезда иностранные делегаты будут участвовать в обсуждении программы ВФМ-2024, делиться опытом организации подобных мероприятий в своих странах и рассматривать перспективы сотрудничества после завершения фестиваля. По окончании съезда будет разработана окончательная резолюция международного совета Всемирного фестиваля молодежи.
Кроме того, представители международного совета ВФМ будут одними из первых посетителей международной выставки-форума «Россия», где узнают о главных достижениях в области науки, промышленности, культуры и традиций различных регионов России.