Уже 6 лет УСТЭК согревает Тюмень

Компания ежегодно использует роботизированный комплекс для внутритрубной диагностики трубопроводов, метод тепловой инфракрасной аэросъемки и другое современное диагностическое оборудование и системы оперативного дистанционного контроля, чтобы заблаговременно получать информацию о местах повреждений. Все это примеры того, что предприятие не останавливается на достигнутых результатах, совершенствуя систему теплоснабжения города. Так, за 6 лет, благодаря применению внутритрубной диагностики, проведено обследование более 5500 метров трубопроводов, из которых произведена локальная замена 855 метров с наиболее критическими утонениями металла, что обеспечило бесперебойную работу теплосетевого оборудования в отопительные периоды.