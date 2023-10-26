Уже 6 лет УСТЭК согревает Тюмень

Posted Вчера, 11:25
Published Вчера, 11:25
Modified Вчера, 11:29
Updated Вчера, 11:29
Компания стала главным ответственным лицом за качество теплоснабжения жилого фонда, социально-значимых и других объектов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. За эти годы коллектив компании проделал большой путь для повышения надежности системы теплоснабжения города: был взят курс на развитие и системное обновление технологий. Ежегодно актуализируемая схема теплоснабжения города наглядно показывает сценарии развития и повышения качества услуг. Продолжается работа над оптимизацией режимов теплоснабжения, применяются гибкие алгоритмы регулирования отпуска тепловой энергии. ЕТО стала ближе к потребителю, в круглосуточном режиме работает контактный центр, работа которого была положительно оценена жителями города по результатам проведенного в текущем году социологического исследования.
«УСТЭК уверенными темпами обновляет и модернизирует систему теплоснабжения Тюмени, чтобы качество предоставления услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям год от года становилось лучше. За 6 лет было реконструировано 23,1 км и капитально отремонтировано 52,6 км тепловых сетей Тюмени, возведены и реконструированы 9 котельных и 2 повысительных насосных станции. Кроме того, для подключения новых объектов АО „УСТЭК“ построено 31,8 км теплотрасс, к централизованной системе теплоснабжения присоединено 357 зданий, в числе которых 8 школ, 17 детских садов и 3 медицинских учреждения. Наблюдается тенденция к снижению повреждаемости: если говорить о теплосетевом оборудовании, то на сегодняшний день снижение составило порядка 20%», — рассказывает о достижениях компании генеральный директор УСТЭК Александр Перекальский.
УСТЭК за применение современных технологий. В ноябре компания соберет представителей проектных и подрядных организаций, производителей и поставщиков оборудования, чтобы на одной площадке обсудить новинки, появившиеся на рынке теплоэнергетики, выбрать из них лучшие предложения и в дальнейшем применять новые практики в рабочем процессе.
Компания ежегодно использует роботизированный комплекс для внутритрубной диагностики трубопроводов, метод тепловой инфракрасной аэросъемки и другое современное диагностическое оборудование и системы оперативного дистанционного контроля, чтобы заблаговременно получать информацию о местах повреждений. Все это примеры того, что предприятие не останавливается на достигнутых результатах, совершенствуя систему теплоснабжения города. Так, за 6 лет, благодаря применению внутритрубной диагностики, проведено обследование более 5500 метров трубопроводов, из которых произведена локальная замена 855 метров с наиболее критическими утонениями металла, что обеспечило бесперебойную работу теплосетевого оборудования в отопительные периоды.
Аэрофотосъемку УСТЭК проводит, начиная с 2020 года. При первой аэрофотосъемке был задействован самолет АН-2, на борту которого было смонтировано аэросъемочное оборудование. Сейчас инфракрасная аэрофотосъемка системы теплоснабжения Тюмени проводится при помощи беспилотного летательного аппарата, который позволяет вести наблюдение даже в условиях ограниченной видимости и в темное время суток. Данный метод диагностики применяется в начале отопительного периода, после включения в работу всей системы теплоснабжения. Применяемый метод позволил выявить 432 скрытые утечки теплоносителя.
Летом 2023 года УСТЭК проведена масштабная ремонтная кампания, одним из самых значимых объектов которой стало строительство новой подкачивающей насосной станции в динамично строящемся районе Лесобазы. Выполнена реконструкция 2 муниципальных котельных на ул. Белоярская, 12 и в п. Рощино. Во время реконструкции были возведены новые блочно-модульные здания котельных и проведен комплекс работ по полной замене оборудования.
Успешно продолжена реализация пилотного проекта по замене центральных тепловых пунктов на индивидуальные тепловые пункты: новое оборудование появилось не только в жилых домах, но и в офисном здании компании. Помимо индивидуального теплового пункта в помещении УСТЭК впервые тестируется аэротермальный насос, который позволит использовать низкопотенциальное тепло наружного воздуха для нагрева горячей воды. Если эксплуатация насоса покажет себя эффективной, будет рассмотрена возможность установки такого оборудования для обеспечения горячим водоснабжением потребителей. Проведена модернизация диспетчерского пункта, именно здесь осуществляется круглосуточное управление всей системой теплоснабжения города. В полностью обновленном помещении появилась новая видеостена с оперативной схемой тепловых сетей.
Напомним, УСТЭК обслуживает 846 километров теплосетей и сетей горячего водоснабжения Тюмени, 42 котельные установки, 184 центральных тепловых пункта, 5 подкачивающих насосных станций. Для улучшения состояния городской системы теплоснабжения УСТЭК реализует инвестиционную и ремонтную программы за счет средств, заложенных в тариф на тепловую энергию, платы за подключение, а также прочих источников финансирования.
Высокий профессионализм сотрудников компании, максимальная самоотдача каждого из них позволяют с каждым годом совершенствовать систему теплоснабжения города, чтобы каждый житель мог жить и работать с комфортом и теплом.