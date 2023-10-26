Тюменцы могут приобрести временную регистрацию за 20 тысяч рублей

Posted Вчера, 14:23
Published Вчера, 14:23
Modified Вчера, 14:25
Updated Вчера, 14:25
Стоимость за прописку сроком на 3 месяца составляет 5 000 рублей, на один год — 20 000 рублей, сообщается в объявлении. Житель Тюмени также указал, что можно обговорить и другие сроки.
Исходя из уголовного кодекса Российской Федерации, оформление фиктивной регистрации может быть наказано крупным штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо же нарушитель может лишиться свободы на срок до трех лет.
Ранее «Наш город» писал о сорванной свадьбе мигрантки. Из-за нарушения сроков пребывания в чужой стране, девушка была депортирована. Аналогичное решение суд вынес в отношении ее гражданского мужа, который также родом из Таджикистана.