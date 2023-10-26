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Posted Вчера, 14:23

Published Вчера, 14:23

Modified Вчера, 14:25

Updated Вчера, 14:25

Тюменцы могут приобрести временную регистрацию за 20 тысяч рублей

Тюменцы могут приобрести временную регистрацию за 20 тысяч рублей

26 октября 2023, 14:23
Фото: 1MI
В интернете появилось объявление, в котором предлагается приобрести прописку сроком на 3 месяца или на год.

Стоимость за прописку сроком на 3 месяца составляет 5 000 рублей, на один год — 20 000 рублей, сообщается в объявлении. Житель Тюмени также указал, что можно обговорить и другие сроки.

Исходя из уголовного кодекса Российской Федерации, оформление фиктивной регистрации может быть наказано крупным штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо же нарушитель может лишиться свободы на срок до трех лет.

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Ранее «Наш город» писал о сорванной свадьбе мигрантки. Из-за нарушения сроков пребывания в чужой стране, девушка была депортирована. Аналогичное решение суд вынес в отношении ее гражданского мужа, который также родом из Таджикистана.

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