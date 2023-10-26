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Posted 26 октября 2023, 06:08

Published 26 октября 2023, 06:08

Modified 26 октября 2023, 06:10

Updated 26 октября 2023, 06:10

Тюменцев предупредили о резком наступлении мороза в выходные

Тюменцев предупредили о резком наступлении мороза в выходные

26 октября 2023, 06:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Прогноз погоды
Ртуть в столбике термометра опустится до -16 градусов. Несмотря на ухудшение погоды, значительные осадки не ожидаются.

Жителей Тюменской области предупредили: в ночь с пятницы на субботу ударит мороз, температура воздуха опустится до -16 градусов.

«В Тюменской области ночью 28 октября температура воздуха составит от -6 до -11 градусов. Местами похолодает до -16 градусов. Днем потеплеет до -1 градуса», — сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
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Существенные осадки не прогнозируются, порывы западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.

Ранее «Наш Город» рассказал, что на этих выходных жители Тюмени смогут наблюдать полнолуние и лунное затмение. Как утверждают астрономы, Луна будет находиться низко над горизонтом, она может приобрести красноватый оттенок.

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