Тюменцев предупредили о резком наступлении мороза в выходные

Posted 26 октября 2023, 06:08
Published 26 октября 2023, 06:08
Modified 26 октября 2023, 06:10
Updated 26 октября 2023, 06:10
Жителей Тюменской области предупредили: в ночь с пятницы на субботу ударит мороз, температура воздуха опустится до -16 градусов.
«В Тюменской области ночью 28 октября температура воздуха составит от -6 до -11 градусов. Местами похолодает до -16 градусов. Днем потеплеет до -1 градуса», — сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
Существенные осадки не прогнозируются, порывы западного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.
Ранее «Наш Город» рассказал, что на этих выходных жители Тюмени смогут наблюдать полнолуние и лунное затмение. Как утверждают астрономы, Луна будет находиться низко над горизонтом, она может приобрести красноватый оттенок.