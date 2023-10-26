Тюменский ЖК «Домашний» вошел в топ-5 «умных» кварталов России

В «Домашнем» установлены лифты, которые автоматические спускаются на первый этаж, когда вы заходите в парадную. Но и это еще не все. Они сами поднимаются на нужный этаж: не нужно нажимать кнопки — удобно, если руки заняты пакетами. Для этого в управляющей компании необходимо «привязать» телефон к лифту. Главное, чтобы на мобильном устройстве было установлено приложение «Моя Страна», включены блютус и вайфай.