Тюменский ЖК «Домашний» вошел в топ-5 «умных» кварталов России

Posted Вчера, 08:06
Published Вчера, 08:06
Modified Вчера, 09:06
Updated Вчера, 09:06
В рейтинг жилых комплексов России, которые могут претендовать на звание самых «умных» попадают проекты, где застройщики внедрили самые передовые технологии в домах, во дворах и даже в квартирах.
В «Домашнем» установлены лифты, которые автоматические спускаются на первый этаж, когда вы заходите в парадную. Но и это еще не все. Они сами поднимаются на нужный этаж: не нужно нажимать кнопки — удобно, если руки заняты пакетами. Для этого в управляющей компании необходимо «привязать» телефон к лифту. Главное, чтобы на мобильном устройстве было установлено приложение «Моя Страна», включены блютус и вайфай.
Чтобы попасть во двор или в подъезд, не нужно искать в кармане связку ключей. Специальный ключ-метка за вас открывает дверь, как только вы подходите к калитке или дверям. FaceID — еще одна технология, которая позволяет освободить руки. Камера считывает лицо и замок автоматически открывается.
Чтобы зимой активности на свежем воздухе были еще приятнее и беззаботнее, «Страна Девелопмент» установила беседки с обогревателями. А для тех, кто хочет поработать на улице или не заходить домой, чтобы зарядить гаджет, есть USB-розетки.
На выбор три пакета от базового до расширенного. Так, пакет «бизнес» дает возможность полностью управлять домом только голосом или через мобильное приложение. Например, можно попросить включить или выключить свет или кондиционер, открыть шторы, изменить температуру в комнате. А входная дверь открывается по отпечатку пальцев.
Такие арт-объекты помогут узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще с сотней событий и фактов.
В жилом комплексе «Домашний» будет 24 дома и каждый уникален. Разная этажность, формы, фасады создают впечатление прогулки по целому городу. На самом деле, ЖК так и спроектирован. В «Домашнем» будет самый большой в городе пешеходный бульвар, который объединит все дома.
Здесь появятся свой фитнес-центр, детские площадки, плей-хабы, общественные огороды, зоны для занятия спортом, уголки для тихого отдыха. На первых этажах домов откроются магазины, салоны, аптеки, кофейни, булочные, торговые галереи. Подробнее можно узнать на сайте ГК «Страна Девелопмент» strana.com.
ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД». Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.