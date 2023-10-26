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Тюменский агрохолдинг вдвое сократит производство этилового спирта

Тюменский агрохолдинг вдвое сократит производство этилового спирта

26 октября 2023, 02:33
Фото: 1MI
«Юбилейный» — компания, основными направлениями которой являются свиноводство, обработка мяса и растениеводство. Агрохолдинг поставляет свою продукцию в Турцию и одну из стран Африки.

Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» запланировал сократить производство и экспорт этилового спирта из-за экспортных пошлин. Как сообщили в пресс-службе компании изданию «Интерфакс», годовой объем будет сокращен с 1.6 миллиона до 800 тысяч декалитров.

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«Производство пищевого этилового спирта одним из наших предприятий длительное время имело низкую рентабельность. Причин две: законодательно регламентированная минимальная стоимость этого продукта на российском рынке и ценообразование на мировом рынке с учетом логистических издержек. Сейчас, с введением пошлин, производить спирт в прежних объемах станет экономически невыгодно», — цитирует издание генерального директора холдинга Сергея Мамонтова.

Основные направления агрохолдинга — свиноводство, переработка мяса, растениеводство, производство комбикормов, а также розничная и оптовая торговля. Спирт, который производит компания, экспортируется в Турцию и одну из стран Африки.

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#Экономика#Тюменская область#Производство#Компании#Экспорт#Любовь Селезнева
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