Тюменский агрохолдинг вдвое сократит производство этилового спирта

Posted Вчера, 02:33
Published Вчера, 02:33
Modified Вчера, 02:35
Updated Вчера, 02:35
Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» запланировал сократить производство и экспорт этилового спирта из-за экспортных пошлин. Как сообщили в пресс-службе компании изданию «Интерфакс», годовой объем будет сокращен с 1.6 миллиона до 800 тысяч декалитров.
«Производство пищевого этилового спирта одним из наших предприятий длительное время имело низкую рентабельность. Причин две: законодательно регламентированная минимальная стоимость этого продукта на российском рынке и ценообразование на мировом рынке с учетом логистических издержек. Сейчас, с введением пошлин, производить спирт в прежних объемах станет экономически невыгодно», — цитирует издание генерального директора холдинга Сергея Мамонтова.
Основные направления агрохолдинга — свиноводство, переработка мяса, растениеводство, производство комбикормов, а также розничная и оптовая торговля. Спирт, который производит компания, экспортируется в Турцию и одну из стран Африки.