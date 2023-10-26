Тюменский агрохолдинг вдвое сократит производство этилового спирта

Тюменский агрохолдинг «Юбилейный» запланировал сократить производство и экспорт этилового спирта из-за экспортных пошлин. Как сообщили в пресс-службе компании изданию «Интерфакс», годовой объем будет сокращен с 1.6 миллиона до 800 тысяч декалитров.