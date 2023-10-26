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Posted Вчера, 05:47

Published Вчера, 05:47

Modified Вчера, 05:49

Updated Вчера, 05:49

Тюменская область в ноябре ждет в три раза больше туристов, чем обычно

Тюменская область в ноябре ждет в три раза больше туристов, чем обычно

26 октября 2023, 05:47
Фото: 1MI
Ноябрь — старт термального сезона. В это время туристы со всей страны приезжают в область за отдыхом и развлечениями.
Сюжет
Отдых

В ноябрьские праздники с 4 по 6 ноября Тюменскую область заполонят туристы из Свердловской, Челябинской, Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как рассказали «Тюменской линии» в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, у туристов именно из этих субъектов РФ регион пользуется большой популярностью. Сейчас отели в области загружены на ноябрьские праздники на 50-60 процентов, а средняя стоимость аренды номера на двоих составляет 5 531 рубль.

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«Из практики прошлых лет туристический поток в Тюменскую область на ноябрьские праздники увеличился в три раза. В прошлом году за неделю осенних каникул регион принял более 83 тысяч гостей, что на 55 процентов больше показателя 2021 года», отметили в агентстве.

Ноябрь — начало термального сезона, привлекательного для туристов. В этот период гостей региона развлекают аниматоры, известные шоумены. Увеселительные мероприятия разбавляются отдыхом в спа-отелях и банных центрах.

Помимо развлечений, туристов интересует и кухня. Они едут в Тюменскую область, чтобы попробовать национальные угощения, чаи из местных трав и десерты из ягод, а также авторские интерпретации традиционной кухни.

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#Общество#Тюменская область#Отдых#Гастрономический туризм#Туризм#Туристы#СПА-процедуры#Развлечения#Любовь Селезнева
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