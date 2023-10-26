Тюменская область в ноябре ждет в три раза больше туристов, чем обычно

Как рассказали «Тюменской линии» в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, у туристов именно из этих субъектов РФ регион пользуется большой популярностью. Сейчас отели в области загружены на ноябрьские праздники на 50-60 процентов, а средняя стоимость аренды номера на двоих составляет 5 531 рубль.