Тюменская область в ноябре ждет в три раза больше туристов, чем обычно

Posted Вчера, 05:47
Published Вчера, 05:47
Modified Вчера, 05:49
Updated Вчера, 05:49
В ноябрьские праздники с 4 по 6 ноября Тюменскую область заполонят туристы из Свердловской, Челябинской, Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга.
Как рассказали «Тюменской линии» в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, у туристов именно из этих субъектов РФ регион пользуется большой популярностью. Сейчас отели в области загружены на ноябрьские праздники на 50-60 процентов, а средняя стоимость аренды номера на двоих составляет 5 531 рубль.
«Из практики прошлых лет туристический поток в Тюменскую область на ноябрьские праздники увеличился в три раза. В прошлом году за неделю осенних каникул регион принял более 83 тысяч гостей, что на 55 процентов больше показателя 2021 года», отметили в агентстве.
Ноябрь — начало термального сезона, привлекательного для туристов. В этот период гостей региона развлекают аниматоры, известные шоумены. Увеселительные мероприятия разбавляются отдыхом в спа-отелях и банных центрах.
Помимо развлечений, туристов интересует и кухня. Они едут в Тюменскую область, чтобы попробовать национальные угощения, чаи из местных трав и десерты из ягод, а также авторские интерпретации традиционной кухни.