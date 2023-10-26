Тюменке, вернувшейся из Майами, назначили штраф в 2 млн рублей за багаж

Posted Вчера, 13:04
Published Вчера, 13:04
Modified Вчера, 13:06
Updated Вчера, 13:06
В чемодане девушки находились ноутбук, смартфон, смарт-часы, эхолот, запчасти к автомашине, предметы гардероба и многое другое. Девушка отказалась от заполнения декларации и прохождения зоны досмотра. Таможенникам богатое наполнение багажа она объяснила тем, что это подарки для родственников и знакомых.
По сообщениям Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, вещи тюменки не предназначены ни для личного, ни для семейного пользования. Они были изъяты и направлены на склад временного хранения. Правонарушительнице был назначен штраф в 922 962 рубля 88 копеек. Однако срок по уплате этой суммы истек, поэтому суд удвоил ее. Теперь тюменка должна выплатить 1 845 926 рублей.
Отметим, по закону девушка должна была оплатить первый штраф в течении 60 дней после его назначения.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени налоги должны выплатить 90 тысяч детей. Это связано с зарегистрированной на них недвижимостью. Всего налоговые уведомления получили 770 тысяч тюменцев. Уплатить налоги нужно успеть до 1 декабря.