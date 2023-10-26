Тюменке, вернувшейся из Майами, назначили штраф в 2 млн рублей за багаж

По сообщениям Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, вещи тюменки не предназначены ни для личного, ни для семейного пользования. Они были изъяты и направлены на склад временного хранения. Правонарушительнице был назначен штраф в 922 962 рубля 88 копеек. Однако срок по уплате этой суммы истек, поэтому суд удвоил ее. Теперь тюменка должна выплатить 1 845 926 рублей.