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Posted Вчера, 13:04

Published Вчера, 13:04

Modified Вчера, 13:06

Updated Вчера, 13:06

Тюменке, вернувшейся из Майами, назначили штраф в 2 млн рублей за багаж

Тюменке, вернувшейся из Майами, назначили штраф в 2 млн рублей за багаж

26 октября 2023, 13:04
Фото: 1MI
Прилетевшая из Майами тюменка пыталась избежать досмотра в московском аэропорту. В ее чемоданы было множество дорогостоящих товаров. Теперь ей придется выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

В чемодане девушки находились ноутбук, смартфон, смарт-часы, эхолот, запчасти к автомашине, предметы гардероба и многое другое. Девушка отказалась от заполнения декларации и прохождения зоны досмотра. Таможенникам богатое наполнение багажа она объяснила тем, что это подарки для родственников и знакомых.

По сообщениям Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, вещи тюменки не предназначены ни для личного, ни для семейного пользования. Они были изъяты и направлены на склад временного хранения. Правонарушительнице был назначен штраф в 922 962 рубля 88 копеек. Однако срок по уплате этой суммы истек, поэтому суд удвоил ее. Теперь тюменка должна выплатить 1 845 926 рублей.

Отметим, по закону девушка должна была оплатить первый штраф в течении 60 дней после его назначения.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени налоги должны выплатить 90 тысяч детей. Это связано с зарегистрированной на них недвижимостью. Всего налоговые уведомления получили 770 тысяч тюменцев. Уплатить налоги нужно успеть до 1 декабря.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Штраф#Таможня#Подарки#Багаж#Дмитрий Балобанов
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