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Posted Вчера, 07:20

Published Вчера, 07:20

Modified Вчера, 07:22

Updated Вчера, 07:22

Тюменец избил жену стулом за отказ кормить ребенка

Тюменец избил жену стулом за отказ кормить ребенка

26 октября 2023, 07:20
Фото: Ася Шарапова / 1MI
За последние несколько месяцев тюменец появлялся в суде неоднократно. На его счету управление автомобилем в нетрезвом виде и избиение жены.
Сюжет
Суд

29-летний тюменец предстал перед судом из-за методов, которые он выбрал, чтобы воспитывать свою жену. Причем, попал мужчина в Викуловский районный суд не впервые.

Как следует из материалов дела, 6 октября он был приговорен к 300 часам обязательных работ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Немногим ранее, 30 июня, тюменец был привлечен к административной ответственности за избиение супруги. Несмотря на пристальное внимание со стороны стражей порядка, в августе он снова побил жену.

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По словам подсудимого, жена сама его спровоцировала. Мужчина пришел домой и увидел, что супруга лежит на кровати с телефоном в руках, в то время как по дому бегает голодный ребенок. Просьбу покормить малыша женщина проигнорировала, что и вывело мужчину из себя. Он выволок жену на улицу, где нанес ей 15 ударов по лицу и рукам.

Успокоился дебошир только при виде сына. Вернувшись домой, тюменец попросил супругу приготовить обед. В очередной раз получив отказ, он бросил в нее стул. Мужчина утверждал, что методом рукоприкладства пытался отучить жену от зависимости от гаджетов и курения.

По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому 350 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.

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#Происшествия#Тюменская область#Суд#Избиения#Семья#Агрессия#Любовь Селезнева
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