Тюменец избил жену стулом за отказ кормить ребенка

По словам подсудимого, жена сама его спровоцировала. Мужчина пришел домой и увидел, что супруга лежит на кровати с телефоном в руках, в то время как по дому бегает голодный ребенок. Просьбу покормить малыша женщина проигнорировала, что и вывело мужчину из себя. Он выволок жену на улицу, где нанес ей 15 ударов по лицу и рукам.