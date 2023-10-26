Тюменец избил жену стулом за отказ кормить ребенка

Posted Вчера, 07:20
Published Вчера, 07:20
Modified Вчера, 07:22
Updated Вчера, 07:22
29-летний тюменец предстал перед судом из-за методов, которые он выбрал, чтобы воспитывать свою жену. Причем, попал мужчина в Викуловский районный суд не впервые.
Как следует из материалов дела, 6 октября он был приговорен к 300 часам обязательных работ за управление автомобилем в нетрезвом виде. Немногим ранее, 30 июня, тюменец был привлечен к административной ответственности за избиение супруги. Несмотря на пристальное внимание со стороны стражей порядка, в августе он снова побил жену.
По словам подсудимого, жена сама его спровоцировала. Мужчина пришел домой и увидел, что супруга лежит на кровати с телефоном в руках, в то время как по дому бегает голодный ребенок. Просьбу покормить малыша женщина проигнорировала, что и вывело мужчину из себя. Он выволок жену на улицу, где нанес ей 15 ударов по лицу и рукам.
Успокоился дебошир только при виде сына. Вернувшись домой, тюменец попросил супругу приготовить обед. В очередной раз получив отказ, он бросил в нее стул. Мужчина утверждал, что методом рукоприкладства пытался отучить жену от зависимости от гаджетов и курения.
По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому 350 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.