Стоимость проживания в тюменских гостиницах выросла на 6,4% за год

Posted Вчера, 11:56
Published Вчера, 11:56
Modified Вчера, 11:59
Updated Вчера, 11:59
Об этом «РБК Тюмень» рассказала руководитель областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. Она отметила, что в регионе есть гостиницы разного ценового уровня — это хостелы, апартаменты, сетевые отели и трех и четырех-звездочные гостиницы.
«Совокупный номерной фонд составляет более 10 тыс. номеров. Средний чек варьируется от 600 рублей (хостелы) до 5500 руб. (в гостиницах уровня 3 и 4 звезды) за одноместный стандартный номер», — пояснила глава ведомства.
В зависимости от длительности поездки средний чек туриста в Тюменской области составляет от 16 до 30 тыс. руб.
В ноябре Тюменская область ожидает наплыва туристов. На праздники в регион приедут гости со всего Урала, они уже забронировали более половины номерного фонда в местных отелях.