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Posted Вчера, 11:56

Published Вчера, 11:56

Modified Вчера, 11:59

Updated Вчера, 11:59

Стоимость проживания в тюменских гостиницах выросла на 6,4% за год

Стоимость проживания в тюменских гостиницах выросла на 6,4% за год

26 октября 2023, 11:56
Фото: 1MI
В Тюменской области выросла стоимость на гостиничные услуги. За девять месяцев 2023 года проживание в местных отелях подорожало в среднем на 6,4% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года.

Об этом «РБК Тюмень» рассказала руководитель областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. Она отметила, что в регионе есть гостиницы разного ценового уровня — это хостелы, апартаменты, сетевые отели и трех и четырех-звездочные гостиницы.

«Совокупный номерной фонд составляет более 10 тыс. номеров. Средний чек варьируется от 600 рублей (хостелы) до 5500 руб. (в гостиницах уровня 3 и 4 звезды) за одноместный стандартный номер», — пояснила глава ведомства.

В зависимости от длительности поездки средний чек туриста в Тюменской области составляет от 16 до 30 тыс. руб.

В ноябре Тюменская область ожидает наплыва туристов. На праздники в регион приедут гости со всего Урала, они уже забронировали более половины номерного фонда в местных отелях.

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#Общество#Ирина Швецова#Туристы#Информационно-туристический центр#Отели#Туристические путевки
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