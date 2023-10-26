Спустя три года: в тюменском лесу найдены останки пропавшего пенсионера

Posted Вчера, 07:44
Published Вчера, 07:44
Modified Вчера, 07:46
Updated Вчера, 07:46
Добровольцы поискового отряда «Белая сова — Тюмень» завершили поиски пенсионера. Мужчина пропал в июне 2020 года, его останки были найдены в лесу.
В пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области пояснили, что останки обнаружили еще в сентябре, но для установления личности потребовалось проведение экспертизы.
На данный момент следователи выясняют, что могло стать причиной смерти Альберта Жуланова. Предварительно установлено, что признаков криминала нет.
Стоит отметить, что пенсионер пропал не впервые. Его поисками волонтеры занимались в июне и декабре 2018 года, а также в июле 2019 года.