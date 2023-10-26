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Posted Вчера, 07:44

Published Вчера, 07:44

Modified Вчера, 07:46

Updated Вчера, 07:46

В тюменском лесу найдены останки пропавшего три года назад пенсионера

Спустя три года: в тюменском лесу найдены останки пропавшего пенсионера

26 октября 2023, 07:44
Фото: 1MI

В тюменском лесу найдены останки пропавшего три года назад пенсионера

Альберт Жуланов пропал в июне 2020 года, с того момента его поиски не прекращались. Теперь следователи выясняют причину гибели мужчины.

Добровольцы поискового отряда «Белая сова — Тюмень» завершили поиски пенсионера. Мужчина пропал в июне 2020 года, его останки были найдены в лесу.

В пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области пояснили, что останки обнаружили еще в сентябре, но для установления личности потребовалось проведение экспертизы.

Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" / ВКонтакте

На данный момент следователи выясняют, что могло стать причиной смерти Альберта Жуланова. Предварительно установлено, что признаков криминала нет.

Стоит отметить, что пенсионер пропал не впервые. Его поисками волонтеры занимались в июне и декабре 2018 года, а также в июле 2019 года.

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#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Следователи#Погибшие#Пенсионеры#Пропавшие#Следствие#Поиск человека#Поиск#Любовь Селезнева
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