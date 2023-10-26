Силовики заинтересовались тюменской школой, где учительница пнула ребенка

Posted Вчера, 09:30
Published Вчера, 09:30
Modified Вчера, 09:32
Updated Вчера, 09:32
В тюменской школе учительница пнула третьеклассника во время урока. Это не осталось незамеченным: видеоролик быстро разлетелся по социальным сетям и в скором времени дошел до прокуратуры. По факту инцидента была проведена проверка.
В материалах дела сообщается, что в Ярковской СОШ 24 октября во время одного из уроков классный руководитель пыталась успокоить учеников и ударила одного из них по ноге.
По решению прокуратуры Ярковского района директор школы должен будет устранить нарушение закона. Как именно — не уточняется.
Ранее «Наш Город» рассказывал об этой ситуации. Тюменцы считают, что учительницу давно надо было написать заявление, так как подобные инциденты с ее участием происходили и раньше.