nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:30

Published Вчера, 09:30

Modified Вчера, 09:32

Updated Вчера, 09:32

Силовики заинтересовались тюменской школой, где учительница пнула ребенка

Силовики заинтересовались тюменской школой, где учительница пнула ребенка

26 октября 2023, 09:30
Фото: 1MI
Инцидент произошел 24 октября. Несмотря на извинения, принесенные родителям пострадавшего ребенка, прокуратура провела проверку.

В тюменской школе учительница пнула третьеклассника во время урока. Это не осталось незамеченным: видеоролик быстро разлетелся по социальным сетям и в скором времени дошел до прокуратуры. По факту инцидента была проведена проверка.

В материалах дела сообщается, что в Ярковской СОШ 24 октября во время одного из уроков классный руководитель пыталась успокоить учеников и ударила одного из них по ноге.

«Избиения и унижения»: в каких реалиях приходится жить тюменским школьникам
Узнать подробнее

По решению прокуратуры Ярковского района директор школы должен будет устранить нарушение закона. Как именно — не уточняется.

Ранее «Наш Город» рассказывал об этой ситуации. Тюменцы считают, что учительницу давно надо было написать заявление, так как подобные инциденты с ее участием происходили и раньше.

Читайте также:
В Тюмени родители школьника, который избил шестиклассника, обратились в полициюТюменским родителям рассказали, почему нельзя наказывать школьника за плохие оценкиТюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвиняют в убийстве
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Учитель#Прокуратура#Школа#Школьники#Избиения#Тюменцы#Проверка#Ярково#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22