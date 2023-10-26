«Резко разучились водить?»: почему тюменские водители не справляются с первым снегом

Таким образом, чтобы улучшить обстановку на дорогах Тюмени в осенне-зимний период, необходимо ввести ряд изменений в курс автошкол области, так как климат региона непростой и требует от водителей особых навыков. А потому стоит увеличить длительность обучение и добавить обязательные уроки по вождению в дождь и снег, а также уроки культуры вождения. Вместе с тем не стоит забывать, что отсутствие зимних шин на транспорте в зимний период с 1 сентября приравнено к неисправности, при которой эксплуатация автомобиля запрещена. За это нарушение полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Эксперты уверены, что это наказание стоит ужесточить и повысить сумму штрафа до 1000 рублей.