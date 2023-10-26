«Резко разучились водить?»: почему тюменские водители не справляются с первым снегом

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Путь любого начинающего водителя начинается с автошколы, где сейчас нет отдельного курса по вождению в зимних условиях. К тому же, по словам администратора одной из тюменских автошкол, большинство тюменцев предпочитают сдавать на права летом, когда дорожные условия лучше и сдать экзамен намного проще.
«Автошкола дает базовые навыки вождения и ПДД. Курс обучения длится около 2,5 месяца, а потому физически невозможно застать все сезоны, чтобы отработать их с учеником», — рассказал «Нашему городу» администратор.
Именно это является одной из основных проблем заторов и аварий на дорогах, связанных с первыми сугробами, такого мнения придерживается тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев. Он убежден, что курс обучения стоит растянуть так, чтобы водители могли застать самые неблагоприятные погодные условия и были к ним готовы после получения прав.
«Мало кто из водителей после получения водительского удостоверения идет учиться водить в условиях сибирской зимы. А она отличается крайне непростыми условиями, особенно для начинающего водителя. Утром на дорогах завалы, потом соль, потом вот эта жижа со всеми примесями. Во всех этих ситуациях автомобиль будет вести себя по-разному и к этому нужно быть готовым. Стоит в автошколах обозначить конкретные смены приема на курс, чтобы каждый, кто учиться водить, застал снег и научился по нему ездить», — уверен тренер.
По словам Разиева, в период снегопадов, на дорогах также заметно ухудшается видимость, неготовый к этому водитель может вовсе потерять из виды разметку или дорожные знаки. Также на дорогах образуются колеи, которые для водителей, получивших права летом, становятся суровым испытанием.
Однако существует и другая серьезная проблема из-за которой водители часто попадают в ДТП — это несвоевременная замена резины. По словам аварийного комиссара Владимира Мельникова, среднестатистический тюменский водитель меняет резину только через пару недель после первых сугробов.
«У нас очень мало тех, кто заранее готовится к снегам. Люди надеются на авось, однако осенью, когда только-только ложится снег, автостолкновения в 80% случаев происходят именно из-за того, что водитель не „переобул“ машину. У такого водителя тормозной путь увеличивается, как минимум, в 2 раза, но человек этого еще не понимает и ездит „по-летнему“, а потому влетает всем в багажники», — говорит комиссар.
Информацию о том, что в Тюмени водители поздно переходят на зимнюю резину подтверждает и сотрудник «шиномонтажки» Андрей Злыгостев. Он сообщил, что только сейчас отмечается рост клиентов, которые решились перейти на зимнюю резину.
«Основной поток, как я думаю, будет на следующей неделе. У нас водители долго решаются на это. К тому же в этом году очень резко снег выпал и температура нижу нуля опустилась. Я у клиентов постоянно спрашиваю, почему они так поздно переобуваются, прогноз погоды ведь все могут посмотреть, а мне чаще всего отвечают, что водителю было некогда или он не видит смысла так рано менять резину. Ну тут хозяин-барин», — говорит монтажник.
В ГИБДД по Тюменской области еще 5 дней назад говорили о том, что необходимо сменить летнюю резину на зимнюю. Сами сотрудники инспекции сделали это заблаговременно.
«Конечно уже пора переобуться. Все мы видим, что у нас наблюдаются изменения погодных условий. Уважаемые жители и гости нашего города, если в ближайшие выходные вы собираетесь выезжать на дальние расстояния, то убедительная просьба оборудовать автомобиль зимней резиной. А если вы не успели, то лучше воздержаться от поездки», – обратился к жителям заместитель начальника-начальник отдела ДПС и исполнения административного законодательства Василий Ренцанов.
В осенне-зимних ДТП играет роль и всесезонная проблема — неуважение водителей к другим участникам дорожного движения. Лишь малый процент водителей, учитывает погодные условия и отказывается от резких маневров и ухищрений, помогающих быстрее добраться из точки «А» в точку «Б».
«У нас не складывается сообщества водителей, в Тюмени каждый сам по себе. А потому аварии чаще всего и происходят на перекрестках — люди не хотят друг друга пропускать. На объездной у нас вообще ужас — там даже в гололед шашечники появляются, такие водители не понимают, что попадание в одну случайную колею может закончится летальным исходом не только для этого водителя, но и для нескольких других», — говорит автоинструктор Глеб Носов.
Причем сейчас, как отмечают в областной автоинспекции, на дорогах даже спокойно доехать до нужного места будет непросто даже опытному водителю. Инспекторы просят водителей держать безопасную дистанцию. А водителям без большого опыта советуют вовсе воздержаться от поездок.
«Но у нас эти советы никто особо не слушает. Потому что уважения на дороге нет. С этим нужно работать и культура прививать еще в детстве. Когда ребенок видит, как его родитель хамит всем на дороге и подрезает, то он также будет водить в будущем. А потому детям нужно подавать правильный пример, а позже закреплять его в автошколе», — считает инструктор.
Таким образом, чтобы улучшить обстановку на дорогах Тюмени в осенне-зимний период, необходимо ввести ряд изменений в курс автошкол области, так как климат региона непростой и требует от водителей особых навыков. А потому стоит увеличить длительность обучение и добавить обязательные уроки по вождению в дождь и снег, а также уроки культуры вождения. Вместе с тем не стоит забывать, что отсутствие зимних шин на транспорте в зимний период с 1 сентября приравнено к неисправности, при которой эксплуатация автомобиля запрещена. За это нарушение полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Эксперты уверены, что это наказание стоит ужесточить и повысить сумму штрафа до 1000 рублей.