Проявите терпение: на трассы Тюменской области вышла снегоуборочная техника

Дорожные службы активно готовятся к снегопаду и гололеду, которые, как сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», ожидаются в ближайшие дни. Для предотвращения на трассах аварийных ситуаций, на дороги вышли комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и грейдеры.