Проявите терпение: на трассы Тюменской области вышла снегоуборочная техника

Posted Вчера, 08:51
Published Вчера, 08:51
Modified Вчера, 08:53
Updated Вчера, 08:53
Дорожные службы активно готовятся к снегопаду и гололеду, которые, как сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», ожидаются в ближайшие дни. Для предотвращения на трассах аварийных ситуаций, на дороги вышли комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и грейдеры.
Так, на дорогах Р-351 «Тюмень — Екатеринбург», Р-254 «Иртыш», Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», а также на подъездах к Тюмени и Ишиму в общей сложности курсируют 155 единиц снегоуборочной техники.
«Уралуправтодор» просит тюменских автолюбителей не мешать работе техники, отнестись к процессу с пониманием и в целях безопасности не пытаться обгонять снегоуборочную машину.