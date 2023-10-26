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Published Вчера, 08:51

Modified Вчера, 08:53

Updated Вчера, 08:53

Проявите терпение: на трассы Тюменской области вышла снегоуборочная техника

Проявите терпение: на трассы Тюменской области вышла снегоуборочная техника

26 октября 2023, 08:51
Фото: Ксения Кобалия / 1MI
В ближайшие дни погода резко ухудшится. В связи с этим, дорожные службы бросили все силы на подготовку дорог.

Дорожные службы активно готовятся к снегопаду и гололеду, которые, как сообщает ФГБУ «Уральское УГМС», ожидаются в ближайшие дни. Для предотвращения на трассах аварийных ситуаций, на дороги вышли комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и грейдеры.

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Так, на дорогах Р-351 «Тюмень — Екатеринбург», Р-254 «Иртыш», Р-402 «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск», Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», а также на подъездах к Тюмени и Ишиму в общей сложности курсируют 155 единиц снегоуборочной техники.

«Уралуправтодор» просит тюменских автолюбителей не мешать работе техники, отнестись к процессу с пониманием и в целях безопасности не пытаться обгонять снегоуборочную машину.

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#Общество#Тюменская область#Дорога#Трасса#Дороги#Федеральная трасса#Уборка#Уборка снега#Гололед#Снегопад#Любовь Селезнева
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