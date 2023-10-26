При пожаре в строящемся доме под Тюменью погиб мужчина

Posted Вчера, 02:11
Published Вчера, 02:11
Modified Вчера, 02:13
Updated Вчера, 02:13
Пожар в частном строящемся доме на улице Игринской в селе Кулаково произошел в районе часа ночи 26 октября. К ликвидации огня привлекались 19 человек пожарных служб и 6 единиц техники.
К моменту прибытия пожарных на втором этаже дома наблюдалось сильное горение. Огнеборцы не допустили распространения огня, охватившего 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара было найдено тело мужчины, его личность на данный момент не установлена. Причины пожара выясняются.
Ранее «Наш Город» сообщал, что 24 октября в деревне Большекрутинская произошел пожар в деревянном доме, на месте происшествия было найдено тело мужчины. Следователи предполагают, что причиной воспламенения могла стать непотушенная сигарета.