При пожаре в строящемся доме под Тюменью погиб мужчина

К моменту прибытия пожарных на втором этаже дома наблюдалось сильное горение. Огнеборцы не допустили распространения огня, охватившего 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара было найдено тело мужчины, его личность на данный момент не установлена. Причины пожара выясняются.