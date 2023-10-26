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Published Вчера, 02:11

Modified Вчера, 02:13

Updated Вчера, 02:13

При пожаре в строящемся доме под Тюменью погиб мужчина

При пожаре в строящемся доме под Тюменью погиб мужчина

26 октября 2023, 02:11
Фото: Антон Засимов / 1MI
Огонь охватил дом в районе часа ночи. Тело погибшего было найдено при тушении пожара.

Пожар в частном строящемся доме на улице Игринской в селе Кулаково произошел в районе часа ночи 26 октября. К ликвидации огня привлекались 19 человек пожарных служб и 6 единиц техники.

К моменту прибытия пожарных на втором этаже дома наблюдалось сильное горение. Огнеборцы не допустили распространения огня, охватившего 50 квадратных метров. В ходе тушения пожара было найдено тело мужчины, его личность на данный момент не установлена. Причины пожара выясняются.

В тюменской деревне во время пожара в частном доме погиб человек
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Ранее «Наш Город» сообщал, что 24 октября в деревне Большекрутинская произошел пожар в деревянном доме, на месте происшествия было найдено тело мужчины. Следователи предполагают, что причиной воспламенения могла стать непотушенная сигарета.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Погибшие#Пожар#Пожары#Жертвы пожара#Любовь Селезнева
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