Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 октября

В Тобольске 26 октября в течение дня ожидаются осадки в виде снега, ветер западного направления со скоростью до 4,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -3….-5, в темное время суток столбики термометров опустятся до -5….-6 (по ощущениям -11)