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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 26 октября

26 октября 2023, 01:02
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в четверг, 26 октября, ожидается похолодание до -9….-12. Метеорологи прогнозируют усиление ветра до 8-12 м/с с порывами до 17 м/с, осадки в виде снега. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…-6.

В Тюмени 26 октября ожидает снег в течение дня, западный ветер до 5,5 м/с. Утром термометры покажут -3…-6, к полудню потеплеет до -3.-4. В Ночные и вечерние часы температура воздуха составит -5…-7 (по ощущениям -11.-12).

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:33, закат в 17:09, продолжительность дня 9 часов 36 минут.

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В Тобольске 26 октября в течение дня ожидаются осадки в виде снега, ветер западного направления со скоростью до 4,5 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -3….-5, в темное время суток столбики термометров опустятся до -5….-6 (по ощущениям -11)

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:26, закат в 16:55, продолжительность дня 9 часов 29 минут.

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В Ялуторовске в четверг, 26 октября, синоптик обещают снег, ветер западного направления до 4,5 м/с. Утром температура воздуха составит -4…-6, в обеденное время термометры покажут -3…-4. В вечерне и ночные часы ожидается -6…-7 (по ощущениям -12).

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:29, закат в 17:08, продолжительность дня 9 часов 39 минут.

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В Заводоуковске 26 октября будет снежно и прохладно. Утром температура воздуха составит -3…-6, днем термометры покажут -3…-4. В темное время суток ожидается -6….-7 (по ощущениям -12). В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью до 4,3 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:28, закат в 17:07, продолжительность дня 9 часов 39 минут.

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В Ишиме в четверг, 26 октября, в течение дня ожидается небольшой снег, ветер западного направления до 5,5 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -3…-4. В темное время суток термометры покажут -5…-6 (по ощущениям -12).

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:15, закат в 16:57, продолжительность дня 9 часов 42 минуты.

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