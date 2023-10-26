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Posted Вчера, 13:29

Published Вчера, 13:29

Modified Вчера, 13:31

Updated Вчера, 13:31

Под конец рабочего дня Тюмень сковали 9-балльные пробки

Под конец рабочего дня Тюмень сковали 9-балльные пробки

26 октября 2023, 13:29
Фото: 1MI
Далеко не все тюменцы успели поменять летнюю резину. Пробки, возникшие днем ранее в черте города, образовались вновь — к концу рабочего дня они достигли 9 баллов.
Сюжет
ДТП

В центре областного центра наблюдаются 9-балльные пробки. Ситуация вчерашнего дня повторяется. Самое затрудненное движение на улицах Ленина, Профсоюзной, Челюскинцев и Советской.

Длинные пробки также присутствуют на Московском и Старом Тобольском трактах. За последний час в электронном справочнике 2ГИС отмечено 4 новых ДТП.

Ранее «Наш город» писал о ночной аварии, унесшей жизнь тюменца. Автомобиль вылетел с дороги перевернулся, перед этим врезавшись в столб. Причиной стала летняя резина.

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#Общество#Тюмень#ДТП#Пробки#Дороги#Дмитрий Балобанов
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