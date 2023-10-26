Под конец рабочего дня Тюмень сковали 9-балльные пробки

Posted Вчера, 13:29
Published Вчера, 13:29
Modified Вчера, 13:31
Updated Вчера, 13:31
В центре областного центра наблюдаются 9-балльные пробки. Ситуация вчерашнего дня повторяется. Самое затрудненное движение на улицах Ленина, Профсоюзной, Челюскинцев и Советской.
Длинные пробки также присутствуют на Московском и Старом Тобольском трактах. За последний час в электронном справочнике 2ГИС отмечено 4 новых ДТП.
Ранее «Наш город» писал о ночной аварии, унесшей жизнь тюменца. Автомобиль вылетел с дороги перевернулся, перед этим врезавшись в столб. Причиной стала летняя резина.