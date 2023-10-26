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Posted Вчера, 02:57

Published Вчера, 02:57

Modified Вчера, 14:01

Updated Вчера, 14:01

Летняя резина стала причиной ДТП, унесшего жизнь тюменца

Летняя резина стала причиной ДТП, унесшего жизнь тюменца

26 октября 2023, 02:57
Фото: Midjourney
Авария произошла этой ночью. В ее обстоятельствах разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП

Этой ночью в поселке Карагандинский Нижнетавдинского района произошла авария с летальным исходом.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, автомобиль «Киа» вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся. В результате аварии погиб 33-летний водитель.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

В ведомстве также уточнили, что мужчина жил в поселке, в котором произошла авария. Автомобиль был оборудован летней резиной. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области упавшее с лесовоза бревно убило водителя большегруза. Автомобиль двигался по встречной полосе.

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