Летняя резина стала причиной ДТП, унесшего жизнь тюменца

Posted Вчера, 02:57
Published Вчера, 02:57
Modified Вчера, 14:01
Updated Вчера, 14:01
Этой ночью в поселке Карагандинский Нижнетавдинского района произошла авария с летальным исходом.
Как сообщают в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, автомобиль «Киа» вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся. В результате аварии погиб 33-летний водитель.
В ведомстве также уточнили, что мужчина жил в поселке, в котором произошла авария. Автомобиль был оборудован летней резиной. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области упавшее с лесовоза бревно убило водителя большегруза. Автомобиль двигался по встречной полосе.