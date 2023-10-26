Комик Соболев назвал исчерпанным свой инцидент с «Аэрофлотом»

Posted Вчера, 08:11
Published Вчера, 08:11
Modified Вчера, 08:11
Updated Вчера, 08:11
Как передает mkset.ru, в сообщении от «Аэрофлота» поясняется, что бронирование для грудничка «без отдельно оформленного места» было привязано к бронированию отца в соответствии с предоставленными системой бронирования данными, которые указывали это место в посадочном талоне.
При регистрации супруга Соболева повысила класс обслуживания до бизнеса только для себя, а на борту семья стала требовать перенести грудничка в бизнес-класс к матери.
В «Аэрофлоте» заверили, что все это время персонал общался с семьей шоумена исключительно «в вежливой форме».
Сам же комик, уже прилетев на Мальдивы, в своих сообщениях заявил, что ситуация с авиакомпанией урегулирована, пожелал «всем мира».