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Published Вчера, 08:11

Modified Вчера, 08:11

Updated Вчера, 08:11

Комик Соболев назвал исчерпанным свой инцидент с «Аэрофлотом»

Комик Соболев назвал исчерпанным свой инцидент с «Аэрофлотом»

26 октября 2023, 08:11
Фото: ПАО "Аэрофлот"
В компании «Аэрофлот» прокомментировали конфликт, который произошел на борту самолета с семьей стендап-комика Ильи Соболева. Представители перевозчика заявили, что внимательно разобрались в ситуации. Сам же Соболев в итоге признал, что все произошло из-за некорректного бронирования.

Как передает mkset.ru, в сообщении от «Аэрофлота» поясняется, что бронирование для грудничка «без отдельно оформленного места» было привязано к бронированию отца в соответствии с предоставленными системой бронирования данными, которые указывали это место в посадочном талоне.

При регистрации супруга Соболева повысила класс обслуживания до бизнеса только для себя, а на борту семья стала требовать перенести грудничка в бизнес-класс к матери.

В «Аэрофлоте» заверили, что все это время персонал общался с семьей шоумена исключительно «в вежливой форме».

Сам же комик, уже прилетев на Мальдивы, в своих сообщениях заявил, что ситуация с авиакомпанией урегулирована, пожелал «всем мира».

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