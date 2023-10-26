Карантин по бешенству отменили в двух поселениях Тюменской области

Posted Вчера, 03:58
Published Вчера, 03:58
Modified Вчера, 04:00
Updated Вчера, 04:00
На территориях рабочего поселка Сумкино и села Ворогушино Тобольского района с 25 октября отменен карантин по бешенству.
Как напоминает Телеграм-канал Информационного центра Правительства Тюменской области, ограничения вводились в населенных пунктах 1 и 22 августа соответственно.
Ранее «Наш Город» сообщал, что карантин по бешенству был введен 26 сентября в деревне Анисимовка Ялуторовского района. Местным жителям запрещено проводить ярмарки и выставки животных, а также вывозить их за пределы населенного пункта.