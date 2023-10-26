nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 03:58

Published Вчера, 03:58

Modified Вчера, 04:00

Updated Вчера, 04:00

Карантин по бешенству отменили в двух поселениях Тюменской области

Карантин по бешенству отменили в двух поселениях Тюменской области

26 октября 2023, 03:58
Фото: 1MI
Отмена карантина коснулась населенных пунктов в Тобольском районе. Из-за него людям запрещалось вывозить животных за пределы сел и деревень.

На территориях рабочего поселка Сумкино и села Ворогушино Тобольского района с 25 октября отменен карантин по бешенству.

Как напоминает Телеграм-канал Информационного центра Правительства Тюменской области, ограничения вводились в населенных пунктах 1 и 22 августа соответственно.

Ранее «Наш Город» сообщал, что карантин по бешенству был введен 26 сентября в деревне Анисимовка Ялуторовского района. Местным жителям запрещено проводить ярмарки и выставки животных, а также вывозить их за пределы населенного пункта.

Читайте также:
Новое пространство для выгула животных открылось в Тюмени4 из 10 тюменцев выступают против запрета цирков с животными«Котик на миллион»: в Тюменской области резко подорожали товары для животных
#Общество#Тюменская область#Животные#Карантин#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22