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Posted Вчера, 14:09

Published Вчера, 14:09

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Итоги дня в Тюмени: захват парковки, подросток заявил на «Семью», смерть в школе

Итоги дня в Тюмени: захват парковки, подросток заявил на «Семью», смерть в школе

26 октября 2023, 14:09
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 26 октября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Почти тысяча иностранных студентов получают образование в Тюмени

В начале учебного года в Тюмень приехали свыше 860 студентов из 40 стран: Индии, Ливана, Монголии, Конго и других.

Накануне в город прибыли еще 90 первокурсников из Китая — они поступили в медакадемию на факультеты «Лечебное дело» и «Стоматология».

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«Тюмень-2026»: мэрия составила два плана развития города

Администрация Тюмени разработала план развития города до 2026 года. Как обычно, чиновники предусмотрели два варианта будущего: консервативный и базовый.

Оба исключают возможность столицы региона стать миллионником в ближайшие годы. Основная помеха этому — падение рождаемости. При благоприятной экономической ситуации показатели могут улучшиться уже через пару лет.

Также чиновники уверены, что Тюмень сохранит статус города с низкой безработицей. Предполагается, что к 2026 году все больше тюменцев будут уходить в частный бизнес.

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В тюменской школе на рабочем месте умерла учительница

В школе №92 Тюмени перед началом урока скончалась учительница начальных классов.

Предположительно, у нее случился сердечный приступ. Она пожаловалась на плохое самочувствие и ей вызвали скорую помощь. Однако приехавшие медики не смогли помочь учительнице.

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Таксисты захватили парковку у жителей спального района в Тюмени

На «битву за парковку» редакции «Нашего города» пожаловались жители дома 16 по улице Созидателей.

По их словам, придомовую территорию захватили водители такси «Яндекс». Их автомобили занимают почти все парковочные места, лишая возможности жильцам оставить машину рядом с домом.

«Один из таксопарков „Яндекса“ решил, что теперь придомовая территория принадлежит им. На жалобы жильцов сервис реагирует агрессивно, менеджеры таксопарка просто угрожают, говорят, если жильцы будут жаловаться, они нагонят сюда ещё больше машин», — рассказала одна из жительниц дома.
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Тюменский подросток, сбежав из соццентра, попросил защиты у Бастрыкина

Из регионального центра «Семья» сбежал подросток. Через соцсети он обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой защитить его от издевательств. Также он заявил, что его мать лишили родительских прав безосновательно.

Мальчик рассказал, что попав «Семью» он столкнулся с буллингом ребят, которые уже здесь проживали. А когда отношения с ними наладились, его перевели в детдом «Борки».

«Я хочу жить с мамой, которую бессовестно оболгали. Я серьезно опасаюсь за свою жизнь и здоровье!» — сказано в сообщении несовершеннолетнего.
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