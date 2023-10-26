Города Ямала и Сербии подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Вчера, 10:53
Published Вчера, 10:53
Modified Вчера, 10:55
Updated Вчера, 10:55
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов накануне посетил Сербию. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Также в поездке принял участие глава Ноябрьска Алексей Романов.
Делегация округа прибыла в Ниш — крупный торговый и промышленный регион Сербии. Романов и Далибор Радичевич, президент муниципалитета Алексинаца Нишавского округа, подписали предварительное соглашение об установлении между городами дружественных связей.
В его рамках стороны готовы создавать условия для открытого партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, для реализации совместных проектов и обмена опытом. Речь идет о содействии сотрудничеству в культурной, экономической, образовательной, гуманитарной и научно-технической сферах.
После подписания Дмитрий Артюхов подчеркнул, что между регионами положено начало большого сотрудничества в лучших традициях русско-сербской дружбы.
Мы находимся под большим впечатлением от того, как здесь, на территории региона, хранится наша общая история. Во взаимодействии с командой муниципалитета мы составим план конкретных мероприятий, в который войдут проекты в сферах культуры, спорта и детского образования, — резюмировал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.