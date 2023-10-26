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Posted Вчера, 10:53

Published Вчера, 10:53

Modified Вчера, 10:55

Updated Вчера, 10:55

Города Ямала и Сербии подписали соглашение о сотрудничестве

Города Ямала и Сербии подписали соглашение о сотрудничестве

26 октября 2023, 10:53
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО
С рабочим визитом республику посетил Дмитрий Артюхов.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов накануне посетил Сербию. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Также в поездке принял участие глава Ноябрьска Алексей Романов.

Делегация округа прибыла в Ниш — крупный торговый и промышленный регион Сербии. Романов и Далибор Радичевич, президент муниципалитета Алексинаца Нишавского округа, подписали предварительное соглашение об установлении между городами дружественных связей.

В его рамках стороны готовы создавать условия для открытого партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, для реализации совместных проектов и обмена опытом. Речь идет о содействии сотрудничеству в культурной, экономической, образовательной, гуманитарной и научно-технической сферах.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

После подписания Дмитрий Артюхов подчеркнул, что между регионами положено начало большого сотрудничества в лучших традициях русско-сербской дружбы.

Мы находимся под большим впечатлением от того, как здесь, на территории региона, хранится наша общая история. Во взаимодействии с командой муниципалитета мы составим план конкретных мероприятий, в который войдут проекты в сферах культуры, спорта и детского образования, — резюмировал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
#Экономика#Наука#Промышленность#Губернатор#Контракты#Торговля#Наука и образование#Ямало-Ненецкий округ#Дмитрий Артюхов
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