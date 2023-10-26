Города Ямала и Сербии подписали соглашение о сотрудничестве

В его рамках стороны готовы создавать условия для открытого партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, для реализации совместных проектов и обмена опытом. Речь идет о содействии сотрудничеству в культурной, экономической, образовательной, гуманитарной и научно-технической сферах.