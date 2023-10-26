Единороссы из думы Тюмени могут попасть под санкции

Posted Вчера, 13:53
Published Вчера, 13:53
Modified Вчера, 13:55
Updated Вчера, 13:55
Депутаты не хотят осваивать социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram. Руководство областного исполкома партии уже успело сделать им выговор, сообщает источник URA.RU.
Многие из этих депутатов сейчас рискуют оказаться в «черном» списке партии. Среди них есть как новички, так и политике с большим стажем.
Ранее «Наш город» писал, что Екатерина Костылева покинула состав городской думы. Градоначальник Руслан Кухарук объяснил ее решение занятостью в других проектах. Заявление о досрочном прекращении полномочий со стороны Костылевой поступило 19 октября.