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Posted Вчера, 13:53

Published Вчера, 13:53

Modified Вчера, 13:55

Updated Вчера, 13:55

Единороссы из думы Тюмени могут попасть под санкции

Единороссы из думы Тюмени могут попасть под санкции

26 октября 2023, 13:53
Фото: 1MI
Депутаты «Единой России» гордумы Тюмени отказываются вести социальные сети по требованию администрации президента. За это они могут попасть в «черный» список тюменского отделения партии.

Депутаты не хотят осваивать социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер Telegram. Руководство областного исполкома партии уже успело сделать им выговор, сообщает источник URA.RU.

Многие из этих депутатов сейчас рискуют оказаться в «черном» списке партии. Среди них есть как новички, так и политике с большим стажем.

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Ранее «Наш город» писал, что Екатерина Костылева покинула состав городской думы. Градоначальник Руслан Кухарук объяснил ее решение занятостью в других проектах. Заявление о досрочном прекращении полномочий со стороны Костылевой поступило 19 октября.

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