Буцаев: В сфере ТКО заключено 21 концессионное соглашение на 55 млрд рублей

Как пишет издание gorod55, глава РЭО напомнил, что уже по традиции подводятся промежуточные итоги реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. В прошлом и текущем году государственно-частное партнерство стало обязательной частью развития инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов. По состоянию на октябрь 2023 года было подписано 21 концессионное соглашение на создание и эксплуатацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общая сумма инвестиций, вложенных в эти проекты, достигла впечатляющей отметки в 55,07 миллиарда рублей. Ожидается, что мощность объектов составит не менее 3,48 миллиона тонн в год переработки, 1,01 миллиона тонн утилизации и 1,52 миллиона тонн в год захоронения ТКО. Это важно для достижения целей национального проекта «Экология» и формирования экономики замкнутого цикла.