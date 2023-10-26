Буцаев: В сфере ТКО заключено 21 концессионное соглашение на 55 млрд рублей

Posted Вчера, 16:44
Published Вчера, 16:44
Modified Вчера, 16:44
Updated Вчера, 16:44
Как пишет издание gorod55, глава РЭО напомнил, что уже по традиции подводятся промежуточные итоги реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. В прошлом и текущем году государственно-частное партнерство стало обязательной частью развития инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов. По состоянию на октябрь 2023 года было подписано 21 концессионное соглашение на создание и эксплуатацию объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общая сумма инвестиций, вложенных в эти проекты, достигла впечатляющей отметки в 55,07 миллиарда рублей. Ожидается, что мощность объектов составит не менее 3,48 миллиона тонн в год переработки, 1,01 миллиона тонн утилизации и 1,52 миллиона тонн в год захоронения ТКО. Это важно для достижения целей национального проекта «Экология» и формирования экономики замкнутого цикла.
Эти проекты уже реализуются в 17 регионах страны, включая такие субъекты, как Нижегородская, Омская, Иркутская, Томская, Челябинская, Курганская, Рязанская, Курская, Калужская и Липецкая области, а также Пермский, Приморский, Забайкальский края, Кабардино-Балкария, Башкортостан и Бурятия, Чукотский автономный округ.
Одним из ключевых факторов, способствующих успеху этих проектов, является финансовая поддержка со стороны государства. Субсидии на купонный доход по облигациям РЭО позволяют инвесторам получить заем на льготных условиях: государство компенсирует им до 90% от ключевой ставки.
«В итоге получаем деньги на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке, которая составляет 5%», — уточнил Денис Буцаев.
Регионы, имеющие ограниченный бюджет, также могут получить дополнительную поддержку. Федеральный бюджет выделяет субсидии для выплаты капитальных грантов в рамках концессионных соглашений, а эта поддержка может покрывать до 95% стоимости объектов без учета НДС.
Создание такой инфраструктуры в регионах содействует улучшению экологической обстановки и формированию экономики замкнутого цикла.