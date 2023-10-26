Более 1,2 миллиона клиентов: платформа Финуслуги отмечает трехлетие

Posted Вчера, 10:22
Published Вчера, 10:22
Modified Вчера, 10:24
Updated Вчера, 10:24
Ассортимент продуктов на платформе в момент открытия был представлен только банковскими вкладами, сегодня физическим лицам доступны еще и кредиты наличными, полисы ОСАГО и ипотечного страхования, а также уникальный продукт — народные облигации. Финуслуги дают возможность клиентам в одном личном кабинете выбрать и открыть любые продукты более чем 40 банков и страховых компаний, а также сравнить предложения более 150 финансовых организаций, представленных на витрине. В 2023 году для удобства клиентов подключена возможность удаленной идентификации с помощью Тинькофф Айди и Альфа Айди, что сократило процесс регистрации на платформе до нескольких минут.
Создано и активно развивается мобильное приложение Финуслуг. Сегодня уже более половины клиентов использует только мобильное приложение, еще 17% используют и приложение, и веб-версию платформы. Мобильное приложение Финуслуг можно скачать не только в App Store и Google Play, но и в AppGallery, RuStore и NashStore.
Платформа предлагает клиентам одни из лучших условий по вкладам на рынке. Средние ставки выше, чем в 50 крупнейших банках страны. Разница достигает более 3 процентных пунктов в пользу Финуслуг.
Одно из приоритетных направлений платформы Финуслуги — работа с эмитентами по выпуску народных облигаций. Были выпущены облигации для населения Калининградской области и Москвы, а также цифровые облигации МТС. Общий объем размещенных облигаций на Финуслугах составил почти 5 млрд рублей. Некоторые ценные бумаги население раскупало со скоростью 40 млн рублей в час.
Тема финансовой грамотности также является основной для платформы Финуслуги. Совместно со Школой Московской биржи и участниками рынка реализуются мероприятия по развитию финансовой культуры, формированию ответственного отношения к сбережениям и инвестициям, повышению информированности о продуктах и услугах финансового рынка.
Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи:
«День рождения мы встречаем отличными результатами. Мы и дальше будем развиваться в интересах россиян и их финансовых потребностей, предлагать самые выгодные ставки, добавлять новые сервисы и помогать грамотно управлять своими сбережениями. Мы искренне благодарим за доверие всех наших клиентов и партнеров, без которых было бы невозможно достижение высоких результатов в бизнесе, за оказанное доверие и поздравляем с общим праздником».
Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов и не только. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.