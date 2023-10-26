Более 1,2 миллиона клиентов: платформа Финуслуги отмечает трехлетие

Ассортимент продуктов на платформе в момент открытия был представлен только банковскими вкладами, сегодня физическим лицам доступны еще и кредиты наличными, полисы ОСАГО и ипотечного страхования, а также уникальный продукт — народные облигации. Финуслуги дают возможность клиентам в одном личном кабинете выбрать и открыть любые продукты более чем 40 банков и страховых компаний, а также сравнить предложения более 150 финансовых организаций, представленных на витрине. В 2023 году для удобства клиентов подключена возможность удаленной идентификации с помощью Тинькофф Айди и Альфа Айди, что сократило процесс регистрации на платформе до нескольких минут.