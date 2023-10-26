Банк ДОМ. РФ назвал регионы — лидеры по спросу на новостройки

С начала 2023 года 26 800 семей воспользовались программами Банка ДОМ.РФ для приобретения жилья на первичном рынке. Общая сумма выданных кредитов составила порядка 143 миллиардов рублей, а объем кредитования увеличился на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.