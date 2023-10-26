Банк ДОМ. РФ назвал регионы — лидеры по спросу на новостройки

Posted Вчера, 09:52
Published Вчера, 09:52
Modified Вчера, 09:54
Updated Вчера, 09:54
Также лидирующие позиции в сегменте заняли Подмосковье (18 миллиардов рублей), Краснодарский край (9 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (8,8 миллиарда рублей) и Тюменская область (7,5 миллиарда рублей).
В топ-10 регионов — лидеров по спросу на новостройки также входят Новосибирская область (5,6 миллиарда рублей), Приморский край (5,1 миллиарда рублей), Ленинградская область (около 5 миллиардов рублей), Свердловская область (4,8 миллиарда рублей), а также Республика Татарстан (4 миллиарда рублей).
Самый значительный рост спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован в Тюменской области (в 1,7 раза), Краснодарском и Приморском краях (в 1,6 раза) и Новосибирской области (в 1,5 раза).
«Основной объем выдачи пришелся на „Семейную“ и „Льготную“ госпрограммы — около 70% примерно в равном соотношении. По ИТ-ипотеке взято 18% займов. Еще 5% заняла стандартная рыночная программа на новостройки», — сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
С начала 2023 года 26 800 семей воспользовались программами Банка ДОМ.РФ для приобретения жилья на первичном рынке. Общая сумма выданных кредитов составила порядка 143 миллиардов рублей, а объем кредитования увеличился на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.