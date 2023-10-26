nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:52

Published Вчера, 09:52

Modified Вчера, 09:54

Updated Вчера, 09:54

Банк ДОМ. РФ назвал регионы — лидеры по спросу на новостройки

Банк ДОМ. РФ назвал регионы — лидеры по спросу на новостройки

26 октября 2023, 09:52
Фото: Банк ДОМ.РФ
В январе — октябре 2023 года в Банке ДОМ.РФ самый большой спрос на оформление ипотечных кредитов для покупки жилья на первичном рынке был зафиксирован в Москве (42,6 миллиарда рублей).

Также лидирующие позиции в сегменте заняли Подмосковье (18 миллиардов рублей), Краснодарский край (9 миллиардов рублей), Санкт-Петербург (8,8 миллиарда рублей) и Тюменская область (7,5 миллиарда рублей).

В топ-10 регионов — лидеров по спросу на новостройки также входят Новосибирская область (5,6 миллиарда рублей), Приморский край (5,1 миллиарда рублей), Ленинградская область (около 5 миллиардов рублей), Свердловская область (4,8 миллиарда рублей), а также Республика Татарстан (4 миллиарда рублей).

Самый значительный рост спроса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован в Тюменской области (в 1,7 раза), Краснодарском и Приморском краях (в 1,6 раза) и Новосибирской области (в 1,5 раза).

«Основной объем выдачи пришелся на „Семейную“ и „Льготную“ госпрограммы — около 70% примерно в равном соотношении. По ИТ-ипотеке взято 18% займов. Еще 5% заняла стандартная рыночная программа на новостройки», — сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

С начала 2023 года 26 800 семей воспользовались программами Банка ДОМ.РФ для приобретения жилья на первичном рынке. Общая сумма выданных кредитов составила порядка 143 миллиардов рублей, а объем кредитования увеличился на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22