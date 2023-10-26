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Posted Вчера, 12:58

Published Вчера, 12:58

Modified Вчера, 13:02

Updated Вчера, 13:02

Антон Машуков уходит с должности главы департамента инвестполитики Тюменской области

Антон Машуков уходит с должности главы департамента инвестполитики Тюменской области

26 октября 2023, 12:58
Фото: скрин с видео ЦУР Тюменской области
Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков уходит с занимаемой должности ради карьеры в коммерческой компании.
Фото: Информационный центр правительства ТО

Информацию об этом опубликовал «72.ру» со ссылкой на своих инсайдеров. Один из них утверждает, что 27 октября — последний рабочий день Машукова в правительстве региона.

«На его место приходит Анатолий Картухин из ТАЛК. Машуков переходит в строительный холдинг. Чем будет заниматься, какие обязанности на него возложат, неизвестно», — цитирует издание инсайдера.

Второй источник считает, что Машуков покидает департамент из-за отсутствия перспектив для карьеры.

Официальных подтверждений информации об уходе Антона Машукова пока нет.

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