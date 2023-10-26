Антон Машуков уходит с должности главы департамента инвестполитики Тюменской области

Posted Вчера, 12:58
Published Вчера, 12:58
Modified Вчера, 13:02
Updated Вчера, 13:02
Информацию об этом опубликовал «72.ру» со ссылкой на своих инсайдеров. Один из них утверждает, что 27 октября — последний рабочий день Машукова в правительстве региона.
«На его место приходит Анатолий Картухин из ТАЛК. Машуков переходит в строительный холдинг. Чем будет заниматься, какие обязанности на него возложат, неизвестно», — цитирует издание инсайдера.
Второй источник считает, что Машуков покидает департамент из-за отсутствия перспектив для карьеры.
Официальных подтверждений информации об уходе Антона Машукова пока нет.