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Posted Вчера, 04:19

Published Вчера, 04:19

Modified Вчера, 04:21

Updated Вчера, 04:21

Александр Моор встретился с главным судебным приставом РФ

Александр Моор встретился с главным судебным приставом РФ

26 октября 2023, 04:19
Фото: 1MI
Александр Моор и Дмитрий Аристов обсудили совместное сотрудничество. Основное внимание было сконцентрировано на цифровых технологиях.

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым. В рамках диалога обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия.

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Как сообщил глава региона в своем Телеграм-канале, особое внимание в разговоре было уделено цифровым технологиям, благодаря которым приставы рассматривают обращения тюменцев гораздо быстрее.

Так, по словам Моора, с 2020 года в электронном виде в региональное Управление ФССП поступило более тысячи обращений. Он также отметил, что Дмитрий Аристов высоко оценил достигнутые результаты.

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