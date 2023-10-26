Posted Вчера, 04:19
Published Вчера, 04:19
Modified Вчера, 04:21
Updated Вчера, 04:21
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с главным судебным приставом РФ Дмитрием Аристовым. В рамках диалога обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия.
Как сообщил глава региона в своем Телеграм-канале, особое внимание в разговоре было уделено цифровым технологиям, благодаря которым приставы рассматривают обращения тюменцев гораздо быстрее.
Так, по словам Моора, с 2020 года в электронном виде в региональное Управление ФССП поступило более тысячи обращений. Он также отметил, что Дмитрий Аристов высоко оценил достигнутые результаты.