115 тысячам сотрудников «Почты России» увеличат зарплату

Posted Вчера, 13:43
Published Вчера, 13:43
Modified Вчера, 13:56
Updated Вчера, 13:56
В первой половине года текучесть кадров в компании составила 20%, что ниже среднего рыночного показателя. В преддверии высокого сезона компания приняла решение о повышении зарплат, пишет 56orb.ru.
На данный момент в «Почте России» открыто около 6000–7000 вакансий. Компании не хватает основного персонала — сотрудников отделений, логистических центров, водителей. Михаил Волков отметил, что работы много, услуги востребованы, поэтому требуется больше сотрудников. Еще до программы повышения зарплат с мая более 4000 человек, которые уходили в другие компании, вернулись в «Почту России».
Кроме того, «Почта России» инвестирует средства в развитие инфраструктуры. В прошлом году было отремонтировано около 1,2 тысячи почтовых отделений в сельской местности, а в этом году планируется выполнить еще больший объем работ. Генеральный директор подчеркнул, что благодаря этому некоторые сельские почтовые отделения превосходят городские по уровню комфорта и оснащенности.
Михаил Волков отметил, что две трети инфраструктуры компании находятся в удаленных регионах, где «Почта России» является единственным оператором.
«Своими отделениями мы покрываем 26 000 населенных пунктов, а во все остальные так или иначе приходим, приезжаем, прилетаем, приплываем. И это очень большие затраты… Мы никогда не ставим перед собой вопрос: 100–150 человек — много это или мало. В ДНК „Почты“ зашито: мы обязаны оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации», — отметил он.
При этом генеральный директор подчеркнул, что «Почта России» не получает бюджетного финансирования и существует «в режиме самоокупаемости».