115 тысячам сотрудников «Почты России» увеличат зарплату

«Своими отделениями мы покрываем 26 000 населенных пунктов, а во все остальные так или иначе приходим, приезжаем, прилетаем, приплываем. И это очень большие затраты… Мы никогда не ставим перед собой вопрос: 100–150 человек — много это или мало. В ДНК „Почты“ зашито: мы обязаны оказывать услуги каждому гражданину в любой ситуации», — отметил он.