На новогодние каникулы тюменцы стали активнее бронировать отели в Москве и Петербурге

Сейчас забронировать отели и апартаменты по стране на новогодние каникулы можно в среднем за 6 400 рублей в сутки на двоих без завтраков. В Москве средняя цена на объекты размещения чуть выше — примерно 7 100 рублей в сутки на двоих без завтраков. В Санкт-Петербурге — 7 200 рублей по аналогичному тарифу. В Казани средняя цена на сегодняшний день составляет порядка 8 900 рублей в сутки на двоих. В Нижнем Новгороде — 7 тысяч рублей. Самым бюджетным направлением среди популярных сейчас является Калининград. Здесь забронировать жилье на новый год два человека могут в среднем за 6 тысяч рублей в сутки. Ценовая привлекательность этого направления во многом влияет на спрос туристов.