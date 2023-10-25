На новогодние каникулы тюменцы стали активнее бронировать отели в Москве и Петербурге

Posted 25 октября, 08:37
Published 25 октября, 08:37
Modified 25 октября, 08:45
Updated 25 октября, 08:45
Самым популярным направлением у самостоятельных путешественников на новогодние каникулы является Москва. На конец октября 14% от всех бронирований по стране приходятся на столицу. В тройку лидеров входят Санкт-Петербург с долей 8% и Казань с долей 7%. В 2022 году в то же время Казань занимала вторую строчку в рейтинге популярных городов, а Петербург располагался на третьей. Ранний спрос на туристическое жилье в северной столице за год вырос почти в два раза, сообщают аналитики МТС.
На четвертом и пятом местах в списке городов, пользующихся спросом у самостоятельных туристов, находятся Нижний Новгород — 5% от всех бронирований по стране и Калининград — 3%. В прошлом году пятерку лидеров замыкал город Сочи. За год число ранних бронирований в Сочи не упало, а выросло почти на треть. Тем временем ранний спрос на туристическое жилье в Калининграде увеличился более чем в два раза. Это позволило городу обогнать по числу ранних бронирований популярный черноморский курорт.
Туристы бронируют жилье на Новый год по России в среднем на три дня. Средний чек на такое количество дней составляет порядка 21 600 рублей. За год он вырос на 10%. Более двух третей от всех бронирований по стране сделаны в отелях, еще 12% приходится на категорию «мини-отели». Более 8% составляет доля апартаментов и апарт-отелей. За год количество ранних бронирований в этой категории объектов выросло почти в три раза.
Сейчас забронировать отели и апартаменты по стране на новогодние каникулы можно в среднем за 6 400 рублей в сутки на двоих без завтраков. В Москве средняя цена на объекты размещения чуть выше — примерно 7 100 рублей в сутки на двоих без завтраков. В Санкт-Петербурге — 7 200 рублей по аналогичному тарифу. В Казани средняя цена на сегодняшний день составляет порядка 8 900 рублей в сутки на двоих. В Нижнем Новгороде — 7 тысяч рублей. Самым бюджетным направлением среди популярных сейчас является Калининград. Здесь забронировать жилье на новый год два человека могут в среднем за 6 тысяч рублей в сутки. Ценовая привлекательность этого направления во многом влияет на спрос туристов.
Ранний спрос на отдых в ближнем зарубежье на новогодних каникулах вырос в три раза. Эксперты МТС Travel считают, что туристы сейчас активнее бронируют отели, чтобы получить наиболее выгодные условия. Ближе к датам каникул количество бронирований будет выравниваться. Сейчас средний чек в ближнем зарубежье составляет порядка 25 000 рублей на трое суток. В ТОПе направлений Беларусь, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан.
Были проанализированы бронирования в сегменте b2c (самостоятельные путешественники) в периоды с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.