За просьбу сделать музыку потише тюменца избили обувной ложкой

Полицейские задержали 25-летнего дебошира. По его словам, ночью в его квартире проходила вечеринка. Сосед, возмущенный громкой музыкой, пришел и попросил сбавить громкость, на что получил отказ. Между тюменцами завязалась ссора, в ходе которой хозяин квартиры несколько раз ударил соседа по голове металлической обувной ложкой.