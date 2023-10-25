За просьбу сделать музыку потише тюменца избили обувной ложкой

Posted 25 октября, 04:55
Published 25 октября, 04:55
Modified 25 октября, 04:57
Updated 25 октября, 04:57
О покалеченном 28-летнем мужчине тюменские сотрудники полиции узнали от работников медучреждения, куда был доставлен пострадавший. Он сообщил стражам порядка, что травму головы ему нанес сосед.
Полицейские задержали 25-летнего дебошира. По его словам, ночью в его квартире проходила вечеринка. Сосед, возмущенный громкой музыкой, пришел и попросил сбавить громкость, на что получил отказ. Между тюменцами завязалась ссора, в ходе которой хозяин квартиры несколько раз ударил соседа по голове металлической обувной ложкой.
В отношении буйного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш Город» рассказал три жуткие истории заключенных в тобольской колонии женщин. Оказалось, что осужденные способны на все: привязать собственного ребенка к дереву в лесу, убить мужа топором и попытаться поджечь разлучницу.