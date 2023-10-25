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Posted 25 октября, 04:55

Published 25 октября, 04:55

Modified 25 октября, 04:57

Updated 25 октября, 04:57

За просьбу сделать музыку потише тюменца избили обувной ложкой

За просьбу сделать музыку потише тюменца избили обувной ложкой

25 октября 2023, 04:55
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Пострадавшего возмутил шум в ночное время суток. Попытка поговорить с соседом обернулась для него травмой головы.

О покалеченном 28-летнем мужчине тюменские сотрудники полиции узнали от работников медучреждения, куда был доставлен пострадавший. Он сообщил стражам порядка, что травму головы ему нанес сосед.

Полицейские задержали 25-летнего дебошира. По его словам, ночью в его квартире проходила вечеринка. Сосед, возмущенный громкой музыкой, пришел и попросил сбавить громкость, на что получил отказ. Между тюменцами завязалась ссора, в ходе которой хозяин квартиры несколько раз ударил соседа по голове металлической обувной ложкой.

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В отношении буйного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас тюменец находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш Город» рассказал три жуткие истории заключенных в тобольской колонии женщин. Оказалось, что осужденные способны на все: привязать собственного ребенка к дереву в лесу, убить мужа топором и попытаться поджечь разлучницу.

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