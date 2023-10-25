В тюменской школе учитель пнула ребенка на уроке. Видео

Posted 25 октября, 07:57
Published 25 октября, 07:57
Modified 25 октября, 08:13
Updated 25 октября, 08:13
По словам тюменцев, на данного преподавателя уже не раз поступали жалобы к руководству учебного заведения по поводу неэтичного отношения к детям. Однако мер никаких не предпринималось.
«Учитель не имеет право применять такие действия по отношению к ребёнку! Позор такому учителю. Нужно обратиться в прокуратуру, написать заявления на педагога. Родители должны отстаивать права своих детей», — отметили подписчики сообщества, в котором было размещено видео.
В учебном заведении сообщили, о произошедшем инциденте руководству известно. Родителям ребенка уже принесены извинения. По факту произошедшего ведется расследование. Преподавателю грозит увольнение.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 94 избили шестиклассника. Драка произошла в раздевалке учебного заведения. В ходе потасовки подросток получил серьезные травмы. По факту ЧП прокуратура Тюменской области организовала проверку.