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Posted 25 октября, 07:57

Published 25 октября, 07:57

Modified 25 октября, 08:13

Updated 25 октября, 08:13

В тюменской школе учитель пнула ребенка на уроке

В тюменской школе учитель пнула ребенка на уроке. Видео

25 октября 2023, 07:57
Фото: 1MI

В тюменской школе учитель пнула ребенка на уроке

В тюменской школе учитель физкультуры пнула ученика. Инцидент произошел во время занятия в школе в селе Ярково и попал на видео.
Сюжет
Дети

По словам тюменцев, на данного преподавателя уже не раз поступали жалобы к руководству учебного заведения по поводу неэтичного отношения к детям. Однако мер никаких не предпринималось.

«Учитель не имеет право применять такие действия по отношению к ребёнку! Позор такому учителю. Нужно обратиться в прокуратуру, написать заявления на педагога. Родители должны отстаивать права своих детей», — отметили подписчики сообщества, в котором было размещено видео.
Видео: ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область

В учебном заведении сообщили, о произошедшем инциденте руководству известно. Родителям ребенка уже принесены извинения. По факту произошедшего ведется расследование. Преподавателю грозит увольнение.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской школе № 94 избили шестиклассника. Драка произошла в раздевалке учебного заведения. В ходе потасовки подросток получил серьезные травмы. По факту ЧП прокуратура Тюменской области организовала проверку.

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