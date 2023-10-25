В Тюменской области пожаловались на острый дефицит дворников

Posted 25 октября, 11:33
Published 25 октября, 11:33
Modified 25 октября, 11:35
Updated 25 октября, 11:35
Максимальная заработная плата дворника может составить 40 тысяч работы. В рабочие обязанности работника, претендующего на такую зарплату, входит уборка территории, ежедневные осмотры, а также работы сезонного характера, включающие побелку деревьев, бордюров и другое. Минимальная зарплата в выставленных вакансиях составляет 10 тысяч рублей, сообщает портал «Работа России».
В дворниках также нуждаются частные клиники, детские сады, администрации поселений и школы. В общем требуется 154 рабочих на данную вакансию.
Ранее «Наш город» писал о нехватке медработников в Тюменской области. Количество вакансий выросло на 17%. По этой причине был спровоцирован рост средних зарплат медработников.