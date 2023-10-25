nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 11:33

Published 25 октября, 11:33

Modified 25 октября, 11:35

Updated 25 октября, 11:35

В Тюменской области пожаловались на острый дефицит дворников

В Тюменской области пожаловались на острый дефицит дворников

25 октября 2023, 11:33
Фото: 1MI
Все больше работодателей ищут дворников: от жилых кварталов до государственных и частных учреждений. В объявлениях обещают зарплаты до 40 тысяч рублей.

Максимальная заработная плата дворника может составить 40 тысяч работы. В рабочие обязанности работника, претендующего на такую зарплату, входит уборка территории, ежедневные осмотры, а также работы сезонного характера, включающие побелку деревьев, бордюров и другое. Минимальная зарплата в выставленных вакансиях составляет 10 тысяч рублей, сообщает портал «Работа России».

В дворниках также нуждаются частные клиники, детские сады, администрации поселений и школы. В общем требуется 154 рабочих на данную вакансию.

Ранее «Наш город» писал о нехватке медработников в Тюменской области. Количество вакансий выросло на 17%. По этой причине был спровоцирован рост средних зарплат медработников.

Читайте также:
В Тюмени назвали топ-3 самых высокооплачиваемых профессийКому в Тюмени готовы платить более 200 тысяч рублей ежемесячно«Гонят палками?»: в Тюмени остро не хватает полицейских
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Работа#Зарплата#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Сегодня, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Сегодня, 07:32
Холодные выходные: на Тюменскую область надвигаются 15-градусные морозы
Сегодня, 09:13
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Сегодня, 07:59
Тюменцы смогут вызвать «Яндекс. Такси» только на специальные стоянки
Сегодня, 01:00
Арбитражи октября: права американцев, молочный долг и штраф на 1 млн
Сегодня, 06:22