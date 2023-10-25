В Тюменской области пожаловались на острый дефицит дворников

Максимальная заработная плата дворника может составить 40 тысяч работы. В рабочие обязанности работника, претендующего на такую зарплату, входит уборка территории, ежедневные осмотры, а также работы сезонного характера, включающие побелку деревьев, бордюров и другое. Минимальная зарплата в выставленных вакансиях составляет 10 тысяч рублей, сообщает портал «Работа России».