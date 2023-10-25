В тюменском аэропорту построят деловой центр

Указано, что деловой центр расположится на земельном участке площадью 5,3 гектара. По проекту здесь должны быть размещены офисные помещения, мемориал «Вечная память погибшим в боях авиаторам Тюмени», авиационный музей (в здании и под открытым небом), в котором должны быть предусмотрены сохранность эксклюзивных дорогостоящих экземпляров авиационной техники от вандалов, зона активного отдыха. Кроме того, должны быть оборудованы автопарковки на 600 машиномест.