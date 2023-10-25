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Posted 25 октября, 06:30

Published 25 октября, 06:30

Modified 25 октября, 06:32

Updated 25 октября, 06:32

В тюменском аэропорту построят деловой центр

В тюменском аэропорту построят деловой центр

25 октября 2023, 06:30
Фото: 1MI
Авиакомпания Utair объявила о поиске подрядной организации, которая займется разработкой дизайн-проекта общественно делового центра в аэропорту «Плеханово». Соотвествующие документы опубликованы на сайте Utair.
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ЮТэйр

Указано, что деловой центр расположится на земельном участке площадью 5,3 гектара. По проекту здесь должны быть размещены офисные помещения, мемориал «Вечная память погибшим в боях авиаторам Тюмени», авиационный музей (в здании и под открытым небом), в котором должны быть предусмотрены сохранность эксклюзивных дорогостоящих экземпляров авиационной техники от вандалов, зона активного отдыха. Кроме того, должны быть оборудованы автопарковки на 600 машиномест.

В техзадании указано, что в авиационном под открытым небом будут размещены три самолета и пять вертолетов в натуральную величину. В музее в здании площадью 400 «квадратов» — вертолеты Ми-1, Ми-4 и Ка-18.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются работы по строительству нового терминала аэропорта Рощино. К 2027 году площадь тюменских воздушных ворот увеличится почти в два раза, пропускная способность — с 600 до 1940 пассажиров в час. На работы по реконструкции Рощино потратят около 14 миллиардов рублей.

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