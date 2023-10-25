В тюменском аэропорту построят деловой центр

Posted 25 октября, 06:30
Published 25 октября, 06:30
Modified 25 октября, 06:32
Updated 25 октября, 06:32
Указано, что деловой центр расположится на земельном участке площадью 5,3 гектара. По проекту здесь должны быть размещены офисные помещения, мемориал «Вечная память погибшим в боях авиаторам Тюмени», авиационный музей (в здании и под открытым небом), в котором должны быть предусмотрены сохранность эксклюзивных дорогостоящих экземпляров авиационной техники от вандалов, зона активного отдыха. Кроме того, должны быть оборудованы автопарковки на 600 машиномест.
В техзадании указано, что в авиационном под открытым небом будут размещены три самолета и пять вертолетов в натуральную величину. В музее в здании площадью 400 «квадратов» — вертолеты Ми-1, Ми-4 и Ка-18.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются работы по строительству нового терминала аэропорта Рощино. К 2027 году площадь тюменских воздушных ворот увеличится почти в два раза, пропускная способность — с 600 до 1940 пассажиров в час. На работы по реконструкции Рощино потратят около 14 миллиардов рублей.