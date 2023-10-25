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Posted 25 октября 2023, 04:08

Published 25 октября 2023, 04:08

Modified 25 октября 2023, 04:10

Updated 25 октября 2023, 04:10

В Тюмени назвали топ-3 самых высокооплачиваемых профессий

В Тюмени назвали топ-3 самых высокооплачиваемых профессий

25 октября 2023, 04:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
В Тюмени составили список вакансий осени с заработной платой свыше 220 тысяч рублей. Самые большие заработки предлагают агентам по недвижимости, водителям грузовиков и каменщикам.

По данным аналитиков «Авито Работа», в областной столице осенью 2023 года число вакансий выросло по сравнению с прошлым годом в 2,1 раза. При это размер предлагаемых зарплат увеличился на 24% — до 60 тысяч 775 рублей.

Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия агента по недвижимости — число предложений о работе в данной сфере на рынке выросла более чем в два раза, заработная плата — на 68%. Специалисту готовы платить до 275 тысяч рублей ежемесячно. Будущему сотруднику обещают высокий процент от сделок и премию от продаж дополнительных услуг, корпоративную связь. Требуется грамотная речь, умение вести диалог, коммуникабельность.

Второе место занимает вакансия дальнобойщика (рост числа предложение в 1,8 раза). Представителям этой профессии в Тюмени готовы платить от 225 тысяч рублей 15,5 руб. за километр. На третьем месте находится вакансия каменщинка (рост спроса на специалистов в 1,8 раза). Работодатель готов платить будущим сотрудникам более 240 тысяч рублей ежемесячно, а также обещает обеспечить жильем, транспортом и спецодеждой.

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Ранее «Наш Город» писал, что 57% работников тюменских компаний и предприятий признались в том, что заработной платы им не хватает на самые необходимые нужды. 31% тюменцев сообщили, что на основные траты ежемесячно уходят все зарабатываемые деньги. При этом 60% тюменцев на жизненные траты не хватает более 60 тысяч рублей.

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