В Тюмени до конца осени работодатели сократят 238 человек

Posted 25 октября, 04:19
Published 25 октября, 04:19
Modified 25 октября, 04:21
Updated 25 октября, 04:21
Тюменские работодатели планируют до конца осени сократить 238 человек. Директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров рассказал «РБК Тюмень», работники каких организаций попали под удар.
«Значительная часть из них является работниками организаций, которые проводят организационно-штатные мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации, а также с изменением организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы и так далее. В этих случаях организации выполняют требование о направлении сведений о высвобождении, однако фактического увольнения работников не планируется. Работники сохраняют свои рабочие места, но уже числятся в другой организации, подразделении, отделе и т. п.», — пояснил Александр Сидоров.
Он также отметил, что работодатели часто предоставляют сведения о планируемых сокращениях, но потом их отзывают. Тюменцам, которые все же не смогли избежать сокращения, с поиском работы помогает служба занятости населения.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменском Следственном комитете возник кадровый голод. Рост числа увольнений связан с уходом сотрудников как на пенсию, так и по собственному желанию.