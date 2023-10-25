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Posted 25 октября, 04:19

Published 25 октября, 04:19

Modified 25 октября, 04:21

Updated 25 октября, 04:21

В Тюмени до конца осени работодатели сократят 238 человек

В Тюмени до конца осени работодатели сократят 238 человек

25 октября 2023, 04:19
Фото: Диана Юндина / 1MI
Тюменские работодатели предоставили ежегодные отчеты о планах на сокращение сотрудников. Кого это коснется — рассказал директор регионального Дептруда.

Тюменские работодатели планируют до конца осени сократить 238 человек. Директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров рассказал «РБК Тюмень», работники каких организаций попали под удар.

«Значительная часть из них является работниками организаций, которые проводят организационно-штатные мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации, а также с изменением организационной структуры, собственника, организационно-правовой формы и так далее. В этих случаях организации выполняют требование о направлении сведений о высвобождении, однако фактического увольнения работников не планируется. Работники сохраняют свои рабочие места, но уже числятся в другой организации, подразделении, отделе и т. п.», — пояснил Александр Сидоров.
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Он также отметил, что работодатели часто предоставляют сведения о планируемых сокращениях, но потом их отзывают. Тюменцам, которые все же не смогли избежать сокращения, с поиском работы помогает служба занятости населения.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в тюменском Следственном комитете возник кадровый голод. Рост числа увольнений связан с уходом сотрудников как на пенсию, так и по собственному желанию.

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