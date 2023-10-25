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Posted 25 октября, 09:05

Published 25 октября, 09:05

Modified 25 октября, 09:07

Updated 25 октября, 09:07

Узбекский холдинг SAG Group откроет представительство в Тюмени до конца года

Узбекский холдинг SAG Group откроет представительство в Тюмени до конца года

25 октября 2023, 09:05
Фото: Midjourney
Концерн презентовал свой торгово-экономический потенциал. На встречу с его представителями пришли около 20 тюменских предпринимателей.

Узбекский холдинг SAG Group планирует до конца текущего года открыть в Тюмени торговый дом и фирменные магазины. Свой торгово-экономический потенциал концерн презентовал 24 октября на мероприятии в отеле «Евразия».

«Тюменская область наряду с другими регионами Урала интересна, в первую очередь, с точки зрения логистики и большого спроса на некоторую продукцию концерна», — рассказал журналистам «Тюменской линии» финансовый директор SAG Group Музафар Хандамов.
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На встречу с представителями узбекского концерна пришли около 20 тюменских предпринимателей. Холдинг заинтересовал их тем, что он производит ковры, текстиль, искусственный газон, выращивает орехи и оказывает медицинские услуги.

Выяснилось что одна из тюменских компаний уже сотрудничает с концерном: для нее были отшиты порядка 17 тысяч мужских сорочек.

Ранее «Наш Город» сообщил, что Тюменская область заняла второе место по числу инвестпроектов в УрФО. Данный рейтинг возглавила Свердловская область.

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#Экономика#Тюменская область#Предпринимательство#Предприниматели#Сотрудничество#Договоры#Любовь Селезнева
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