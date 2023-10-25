Узбекский холдинг SAG Group откроет представительство в Тюмени до конца года

Posted 25 октября, 09:05
Published 25 октября, 09:05
Modified 25 октября, 09:07
Updated 25 октября, 09:07
Узбекский холдинг SAG Group планирует до конца текущего года открыть в Тюмени торговый дом и фирменные магазины. Свой торгово-экономический потенциал концерн презентовал 24 октября на мероприятии в отеле «Евразия».
«Тюменская область наряду с другими регионами Урала интересна, в первую очередь, с точки зрения логистики и большого спроса на некоторую продукцию концерна», — рассказал журналистам «Тюменской линии» финансовый директор SAG Group Музафар Хандамов.
На встречу с представителями узбекского концерна пришли около 20 тюменских предпринимателей. Холдинг заинтересовал их тем, что он производит ковры, текстиль, искусственный газон, выращивает орехи и оказывает медицинские услуги.
Выяснилось что одна из тюменских компаний уже сотрудничает с концерном: для нее были отшиты порядка 17 тысяч мужских сорочек.
Ранее «Наш Город» сообщил, что Тюменская область заняла второе место по числу инвестпроектов в УрФО. Данный рейтинг возглавила Свердловская область.