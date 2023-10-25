У тюменского бизнеса возник дефицит офисов за мостами

Posted 25 октября, 05:17
Published 25 октября, 05:17
Modified 25 октября, 05:19
Updated 25 октября, 05:19
По словам эксперта, ранее застройщики стремились возводить такие объекты в центре города, и это было оправдано — на них был высокий спрос. Однако сейчас ситуация изменилась — популярностью пользуются офисные помещения за мостами.
В целом в тюменских бизнесменов потребность примерно в 12 тысяч квадратных метров офисов класса А в центре города. При этом в классе С, удаленных от центра, нуждаются представители малого бизнеса.
«Мы видим, что сейчас город развивается в сторону Московского, Тобольского, Ирбитского трактов. То есть не всем теперь нужно выбираться в зону деловой активности. При этом загородные бизнес-центры дают не меньше доходности, чем расположенные в центральной части города», — пояснила РБК Тюмень Наталья Девяткова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости выросла в среднем на 20 тысяч рублей за год. Цены на офисы увеличились до 96 тысяч рублей за квадратный метр.