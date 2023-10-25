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Posted 25 октября, 05:17

Published 25 октября, 05:17

Modified 25 октября, 05:19

Updated 25 октября, 05:19

У тюменского бизнеса возник дефицит офисов за мостами

У тюменского бизнеса возник дефицит офисов за мостами

25 октября 2023, 05:17
Фото: 1MI
Тюменские предприниматели столкнулись в дефицитом офисных помещений в спальных районах города. По словам вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов Натальи Девятковой, сегодня спрос на коммерческую недвижимость в этих районах существенно превышает предложение.

По словам эксперта, ранее застройщики стремились возводить такие объекты в центре города, и это было оправдано — на них был высокий спрос. Однако сейчас ситуация изменилась — популярностью пользуются офисные помещения за мостами.

В целом в тюменских бизнесменов потребность примерно в 12 тысяч квадратных метров офисов класса А в центре города. При этом в классе С, удаленных от центра, нуждаются представители малого бизнеса.

«Мы видим, что сейчас город развивается в сторону Московского, Тобольского, Ирбитского трактов. То есть не всем теперь нужно выбираться в зону деловой активности. При этом загородные бизнес-центры дают не меньше доходности, чем расположенные в центральной части города», — пояснила РБК Тюмень Наталья Девяткова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости выросла в среднем на 20 тысяч рублей за год. Цены на офисы увеличились до 96 тысяч рублей за квадратный метр.

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