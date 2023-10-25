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Posted 25 октября, 06:04

Published 25 октября, 06:04

Modified 25 октября, 06:06

Updated 25 октября, 06:06

Тюменке назначили пенсию в 10 тысяч рублей

«Трудиться до деревянного макинтоша»: тюменке назначили пенсию в 10 тысяч рублей

25 октября 2023, 06:04
Фото: 1MI

Тюменке назначили пенсию в 10 тысяч рублей

Пенсионерка из Тюмени получает пенсию в размере 10 тысяч рублей. В связи с чем вынуждена до сих пор работать для того, чтобы покрыть необходимые ежемесячные траты. Также женщине помогает сын. Еще имеется огород, на котором пожилая женщина выращивает овощи.

По словам Надежды Баластровой, в советское время она помогала обустраивать тюменский Север — в составе флота. Впервые она отправилась в навигацию в 1975 году, когда еще была студенткой речного училища. Во флоте она проработала почти 30 лет.

«Прекрасное было время. Выходишь на Обскую губу, а там на лодках к тебе подъезжают. И предлагают взять огромного осетра, а в нём — три литра черной икры. Рыбы наелись. Прекрасная работа была. Костры, уха на берегу, звёзды, северное сияние, романтика!» — вспоминает женщина.

На пенсию Надежда вышла в 2012 году. Когда она узнала о размере своей пенсии, обратилась в органы власти с целью добиться повышения выплат. Однако, безуспешно.

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По словам тюменки, по неизвестной причине ежемесячно ей перечисляют на карту на 200-300 рублей меньше пенсионных денег, нежели указано в бумагах. В декабре прошлого года пенсионерка и вовсе недосчиталась 1 тысячи рублей — ей перечислили всего 8 тысяч рублей.

«Пришла тогда в фонд, попросила мне дать документы, почему у меня удержали тысячу рублей. В ответ: „А кто вам сказал, что у вас что-то удержали?“ Бумагу так и не дали», — рассказала Надежда Валентиновна 72.RU.

В настоящее время тюменка собирается судиться по поводу такой маленькой пенсии. Уже подала все необходимые документы. Первой заседание назначено на середину ноября 2023 года.

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Пожилая женщина отмечает, что не знает, как можно прожить на пособие в 10 тысяч, если не работать. И добавляет, что работать будет пока есть силы — «до деревянного макинтоша».

Ранее «Наш Город» писал, что 61-летний пенсионер из Тюменской области рассказал, как он выживает на пенсию в 22 тысячи рублей — на чем приходится экономить и на что вообще хватает этих денег.

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