«Трудиться до деревянного макинтоша»: тюменке назначили пенсию в 10 тысяч рублей

Posted 25 октября, 06:04
Published 25 октября, 06:04
Modified 25 октября, 06:06
Updated 25 октября, 06:06
По словам Надежды Баластровой, в советское время она помогала обустраивать тюменский Север — в составе флота. Впервые она отправилась в навигацию в 1975 году, когда еще была студенткой речного училища. Во флоте она проработала почти 30 лет.
«Прекрасное было время. Выходишь на Обскую губу, а там на лодках к тебе подъезжают. И предлагают взять огромного осетра, а в нём — три литра черной икры. Рыбы наелись. Прекрасная работа была. Костры, уха на берегу, звёзды, северное сияние, романтика!» — вспоминает женщина.
На пенсию Надежда вышла в 2012 году. Когда она узнала о размере своей пенсии, обратилась в органы власти с целью добиться повышения выплат. Однако, безуспешно.
По словам тюменки, по неизвестной причине ежемесячно ей перечисляют на карту на 200-300 рублей меньше пенсионных денег, нежели указано в бумагах. В декабре прошлого года пенсионерка и вовсе недосчиталась 1 тысячи рублей — ей перечислили всего 8 тысяч рублей.
«Пришла тогда в фонд, попросила мне дать документы, почему у меня удержали тысячу рублей. В ответ: „А кто вам сказал, что у вас что-то удержали?“ Бумагу так и не дали», — рассказала Надежда Валентиновна 72.RU.
В настоящее время тюменка собирается судиться по поводу такой маленькой пенсии. Уже подала все необходимые документы. Первой заседание назначено на середину ноября 2023 года.
Пожилая женщина отмечает, что не знает, как можно прожить на пособие в 10 тысяч, если не работать. И добавляет, что работать будет пока есть силы — «до деревянного макинтоша».
Ранее «Наш Город» писал, что 61-летний пенсионер из Тюменской области рассказал, как он выживает на пенсию в 22 тысячи рублей — на чем приходится экономить и на что вообще хватает этих денег.