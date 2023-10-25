Спикер гордумы Тюмени Светлана Иванова набирает в команду своих людей

Posted 25 октября, 13:00
Published 25 октября, 13:00
Modified 25 октября, 13:55
Updated 25 октября, 13:55
Спикер городской думы Тюмени Светлана Иванова набирает в свою команду людей, которые раньше работали с ней в администрации Тюменского района, сообщает URA.RU.
Не так давно на пенсию ушла Ольга Векшина, бывший руководитель аппарата городской думы. Уходить с должностей планируют и другие ключевые сотрудники думы. На место их придут люди Светланы Ивановой. Так, пост руководителя аппарата уже занят Валентиной Фалько, которая до этого работала начальником административного управления администрации Тюменского района. Сама Светлана Иванова часто появляется на рабочем месте в окружении бывших коллег.
Ранее «Наш город» писал о том, что представительница «Единой России» выбрана новым спикером городской думы. Она опередила кандидата от ЛДПР Алексея Чиркова. Иванова имеет уже 18 лет трудового стажа на госслужбе.