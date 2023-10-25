Спикер гордумы Тюмени Светлана Иванова набирает в команду своих людей

Не так давно на пенсию ушла Ольга Векшина, бывший руководитель аппарата городской думы. Уходить с должностей планируют и другие ключевые сотрудники думы. На место их придут люди Светланы Ивановой. Так, пост руководителя аппарата уже занят Валентиной Фалько, которая до этого работала начальником административного управления администрации Тюменского района. Сама Светлана Иванова часто появляется на рабочем месте в окружении бывших коллег.