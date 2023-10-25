Следователи рассказали, от чего погиб мужчина при пожаре в тюменской деревне

Posted 25 октября, 08:08
Published 25 октября, 08:08
Modified 25 октября, 08:10
Updated 25 октября, 08:10
Следственный комитет устанавливает причины гибели 48-летнего мужчины на пожаре в Омутинском районе. Тело погибшего было найдено в ходе тушения возгорания, произошедшего в частном деревянном доме около 9 утра 24 октября.
Сообщается, что признаки насильственной смерти обнаружены не были. Предварительно установлено, что причиной возникновения огня могла стать непотушенная сигарета. Следователи уже провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев.
На данный момент ожидается проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее «Наш Город» сообщал, что к моменту прибытия спасателей в доме наблюдалось сильное задымление. Пожар охватил два квадратных метра постройки.