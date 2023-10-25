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Posted 25 октября, 08:08

Published 25 октября, 08:08

Modified 25 октября, 08:10

Updated 25 октября, 08:10

Следователи рассказали, от чего погиб мужчина при пожаре в тюменской деревне

Следователи рассказали, от чего погиб мужчина при пожаре в тюменской деревне

25 октября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Пожар произошел в деревянном доме на улице Береговой в деревне Большекрутинская. Следователи выдвинули предварительную версию смерти мужчины.

Следственный комитет устанавливает причины гибели 48-летнего мужчины на пожаре в Омутинском районе. Тело погибшего было найдено в ходе тушения возгорания, произошедшего в частном деревянном доме около 9 утра 24 октября.

Сообщается, что признаки насильственной смерти обнаружены не были. Предварительно установлено, что причиной возникновения огня могла стать непотушенная сигарета. Следователи уже провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев.

В тюменской деревне во время пожара в частном доме погиб человек
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На данный момент ожидается проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее «Наш Город» сообщал, что к моменту прибытия спасателей в доме наблюдалось сильное задымление. Пожар охватил два квадратных метра постройки.

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