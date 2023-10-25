С начала года в Тюменской области пропали 70 грибников

В Тюменской области 70 грибников пропали с начала мая 2023 года. Домой вернулись лишь 67 из них. Один был найден погибшим, еще двое до сих пор не найдены. Сейчас поиски пропавших грибников приостановлены, сообщает «Аргументы и Факты», ссылаясь на Евгения Булкина, начальника управления поисково-спасательных работ ТОСЭР.