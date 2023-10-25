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Posted 25 октября, 16:14

Published 25 октября, 16:14

Modified 25 октября, 16:16

Updated 25 октября, 16:16

С начала года в Тюменской области пропали 70 грибников

С начала года в Тюменской области пропали 70 грибников

25 октября 2023, 16:14
Фото: 1MI
В 2023 году 70 грибников заблудились в лесах Тюменской области — трое из них так и не вернулись.

В Тюменской области 70 грибников пропали с начала мая 2023 года. Домой вернулись лишь 67 из них. Один был найден погибшим, еще двое до сих пор не найдены. Сейчас поиски пропавших грибников приостановлены, сообщает «Аргументы и Факты», ссылаясь на Евгения Булкина, начальника управления поисково-спасательных работ ТОСЭР.

Ранее «Наш город» писал об историях заключенных в тобольской колонии женщин. Многие из осужденных совершили на свободе особо тяжкие преступления. В колонии они стали образцом дисциплины.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Поиски#Грибники#ТОСЭР#Дмитрий Балобанов
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