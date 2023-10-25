РЭО: В Крыму построят три КПО на 860 тысяч тонн в следующем году

Как рассказал Денис Буцаев, в Крыму сейчас возводятся два комплексных объекта по переработке отходов: в Белогорском (мощностью 500 тыс. тонн ежегодно) и Сакском (мощностью 200 тыс. тонн) районах. Кроме того, в ближайшие пару месяцев начнется строительство третьего объекта по обращению с ТКО в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн в год. РЭО выступит подрядчиком строительства данного завода, передает 56orb.ru.