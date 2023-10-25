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Posted 25 октября, 12:54

Published 25 октября, 12:54

Modified 25 октября, 12:54

Updated 25 октября, 12:54

РЭО: В Крыму построят три КПО на 860 тысяч тонн в следующем году

РЭО: В Крыму построят три КПО на 860 тысяч тонн в следующем году

25 октября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Руководитель РЭО Денис Буцаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей встречи обсудили строительство в регионе объектов обращения с ТКО.

Как рассказал Денис Буцаев, в Крыму сейчас возводятся два комплексных объекта по переработке отходов: в Белогорском (мощностью 500 тыс. тонн ежегодно) и Сакском (мощностью 200 тыс. тонн) районах. Кроме того, в ближайшие пару месяцев начнется строительство третьего объекта по обращению с ТКО в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн в год. РЭО выступит подрядчиком строительства данного завода, передает 56orb.ru.

«Планируется, что строительство всех объектов будет завершено в 2024 году. Ввод в эксплуатацию новых комплексов позволит Крыму выполнить показатели 2030 года уже в следующем году», — сообщил Денис Буцаев.

Уточняется, что стоимость КПО в Белогорском районе составляет 4,2 миллиарда рублей, в Сакском районе — 1,78 миллиарда, а в Ленинском районе — 2,8 миллиарда рублей. С учетом действующего Тургеневского полигона в Крыму будет четыре объекта утилизации ТКО.

Глава РЭО в ходе рабочего визита в республику осмотрел строящийся экотехнопарк в Белогорском районе. На площадке ведется устройство железобетонных конструкций основных производственных участков и объектов инженерной инфраструктуры, выполняются работы по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей.

Стоит отметить, что появление инфраструктуры на территории республики в том числе способствует формированию экономики замкнутого цикла.

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