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Posted 25 октября, 05:46

Published 25 октября, 05:46

Modified 25 октября, 05:48

Updated 25 октября, 05:48

Тюменцы рассказали, что думают о запрете телефонов в школах

Пусть сам соображает: тюменцы поделились мнением о запрете телефонов в школах

25 октября 2023, 05:46
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали, что думают о запрете телефонов в школах

Запрет на использование гаджетов на уроках обсуждается достаточно давно и некоторые школы ввели данное правило по своей инициативе. Результаты опроса показали, как к этому запрету относятся родители и учителя.

Запрет на использование смартфонов в школах существует, но формально он не утвержден. Ученикам можно запретить пользоваться гаджетами во время уроков, это вполне реализуемо, но запретить проносить его на территорию учебного заведения — проблематично. Сервис SuperJob выяснил, как к подобного рода мерам относятся родители учеников и педагоги.

По данным опроса, родители против того, чтобы их дети пользовались телефонами на уроках, но на перемене это допустимо. Учителя же считают, что школьникам в принципе не стоит брать с собой гаджеты в школу.

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В процентном соотношении, запрет Министерства просвещения поддерживают 89% учителей и 82% родителей, причем отцы в этом плане инициативнее матерей: 85% против 79% соответственно.

Касаемо вопроса, стоит ли ученикам разрешать проносить телефон в школу, к единому мнению респонденты не пришли. Запрет поддерживают 6 из 10 учителей и 3 из 10 родителей. Причем на том, чтобы ребенок оставил гаджет дома, чаще всего настаивают мамы.

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#Общество#Тюменская область#Школа#Школьники#Тюменцы#Гаджеты#Педагоги#Родители#Общественное мнение#Опрос#Любовь Селезнева
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