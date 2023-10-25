Пусть сам соображает: тюменцы поделились мнением о запрете телефонов в школах

Posted 25 октября, 05:46
Published 25 октября, 05:46
Modified 25 октября, 05:48
Updated 25 октября, 05:48
Запрет на использование смартфонов в школах существует, но формально он не утвержден. Ученикам можно запретить пользоваться гаджетами во время уроков, это вполне реализуемо, но запретить проносить его на территорию учебного заведения — проблематично. Сервис SuperJob выяснил, как к подобного рода мерам относятся родители учеников и педагоги.
По данным опроса, родители против того, чтобы их дети пользовались телефонами на уроках, но на перемене это допустимо. Учителя же считают, что школьникам в принципе не стоит брать с собой гаджеты в школу.
В процентном соотношении, запрет Министерства просвещения поддерживают 89% учителей и 82% родителей, причем отцы в этом плане инициативнее матерей: 85% против 79% соответственно.
Касаемо вопроса, стоит ли ученикам разрешать проносить телефон в школу, к единому мнению респонденты не пришли. Запрет поддерживают 6 из 10 учителей и 3 из 10 родителей. Причем на том, чтобы ребенок оставил гаджет дома, чаще всего настаивают мамы.
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