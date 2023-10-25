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Posted 25 октября, 16:06

Published 25 октября, 16:06

Modified 25 октября, 16:07

Updated 25 октября, 16:07

Психолог рассказала, откуда у детей появляется страх темноты

25 октября 2023, 16:06
Психолог Галина Добромирова ответила на вопрос NEWS.ru о том, почему дети боятся темноты. По ее словам, причина может быть в склонности к фантазированию, а также в неразвитом навыке самоконтроля, отсутствии собственных норм поведения и правил на фоне полного подчинения родителям.

Как сообщает NEWS.ru, приводя комментарий эксперта, при выключенном свете ребенок теряет опору, а привычный для него мир практически растворяется в неизвестности.

Психолог напоминает, что при свете ребенок ориентируется на окружающие его вещи и предметы. А в темноте вместе с привычной для него обстановкой исчезают правила, нормы, указания, запреты, формирующие его образ жизни. При этом тревожный ребенок, который испытывает беспокойство в темноте, может сформировать в своей голове связь между выключенным светом и опасностью.

Добромирова отмечает, что ребенок от такого потрясения начинает рисовать в своем воображении страшные картины. Такое поведение наиболее типично для детей от года до трех лет, но некоторые продолжают испытывать страх темноты долгие годы.

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