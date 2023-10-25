Психолог рассказала, откуда у детей появляется страх темноты

Психолог напоминает, что при свете ребенок ориентируется на окружающие его вещи и предметы. А в темноте вместе с привычной для него обстановкой исчезают правила, нормы, указания, запреты, формирующие его образ жизни. При этом тревожный ребенок, который испытывает беспокойство в темноте, может сформировать в своей голове связь между выключенным светом и опасностью.