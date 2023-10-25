Психолог рассказала, откуда у детей появляется страх темноты

Posted 25 октября, 16:06
Published 25 октября, 16:06
Modified 25 октября, 16:07
Updated 25 октября, 16:07
Как сообщает NEWS.ru, приводя комментарий эксперта, при выключенном свете ребенок теряет опору, а привычный для него мир практически растворяется в неизвестности.
Психолог напоминает, что при свете ребенок ориентируется на окружающие его вещи и предметы. А в темноте вместе с привычной для него обстановкой исчезают правила, нормы, указания, запреты, формирующие его образ жизни. При этом тревожный ребенок, который испытывает беспокойство в темноте, может сформировать в своей голове связь между выключенным светом и опасностью.
Добромирова отмечает, что ребенок от такого потрясения начинает рисовать в своем воображении страшные картины. Такое поведение наиболее типично для детей от года до трех лет, но некоторые продолжают испытывать страх темноты долгие годы.